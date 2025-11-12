Senado confirma Edvaldo Nilo de Almeida para o CNMP

Plenário confirmou parecer da CCJ, que havia aprovado o indicado pela Câmara dos Deputados pela manhã - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (12), a indicação de Edvaldo Nilo de Almeida para compor o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Foram 54 votos a favor e apenas 3 contrários. Ele foi indicado pela Câmara dos Deputados.

Mais cedo, o indicado já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde teve a indicação ( OFS 15/2025 ) relatada pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA). Segundo o senador, Almeida se conduz na advocacia com maestria e é motivo de orgulho para a Bahia, seu estado de origem.

Formado em direito pela Universidade Salvador (Unifacs), na capital baiana, Almeida é doutor também em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em direito constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), além de possuir pós-doutorados pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele já atuou como professor em várias instituições de ensino superior e, atualmente, exerce o cargo de procurador do Distrito Federal.

— Edvaldo Almeira é um baiano de Antas e tem uma carreira brilhante como advogado. Competente e preparado, tem uma bonita história de vida — afirmou o senador Otto Alencar (PSD-BA) no Plenário.