Plenário aprova indicação de Fabio Francisco Esteves para o CNJ

Com 55 votos favoráveis e quatro contrários, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação deFabio Francisco Esteves para integr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/11/2025 às 20h03
Plenário aprova indicação de Fabio Francisco Esteves para o CNJ
Fabio Esteves ocupará vaga no Conselho Nacional de Justiça destinada à indicação do Supremo Tribunal Federal - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

Com 55 votos favoráveis e quatro contrários, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação deFabio Francisco Esteves para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em vaga destinada ao Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação ( OFS 12/2025 ) foi relatada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS).

O indicado formou-se em direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) em 2003. É mestre em direito pela Universidade de Brasília (UnB) desde 2012 e doutor também em direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 2025.

Ingressou na magistratura do Distrito Federal e Territórios em 2007, onde exerceu suas funções, por quase 10 anos, no tribunal do júri. É professor de direito constitucional na Escola de Magistratura do Distrito Federal, desde 2011, e de Processo Penal no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), desde 2020. Esteves é, também, formador da Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), desde 2020, e foi, no período de 2020 a 2025, juiz instrutor no gabinete do ministro Edson Fachin.

CNJ

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de Poder Judiciário que tem entre suas funções: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura; julgar processos disciplinares; e receber petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares. Qualquer cidadão pode acionar o CNJ.

Texto foi relatado pelo presidente da comissão, Nelsinho Trad, com parecer favorável - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CRE aprova convenção que facilita transporte rodoviário de mercadorias

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (12) acordo internacional para simplificação das formalidades administrativas no...

 Antes de ter seu nome aprovado pelo Plenário, Thiago Diaz participou de reunião da CCJ com outros indicados - Foto: Waldermir Barreto
Senado Federal Há 3 horas

Aprovada indicação de Thiago Diaz para o CNMP

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação de Thiago Roberto Morais Diaz para compor o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Plinio defende manifestantes em ato na COP 30 e critica ações de ONGs

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendeu o ato promovido por manifestantes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), ...

 Plenário confirmou parecer da CCJ, que havia aprovado o indicado pela Câmara dos Deputados pela manhã - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado confirma Edvaldo Nilo de Almeida para o CNMP

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (12), a indicação de Edvaldo Nilo de Almeida para compor o Conselho Nacional do Ministério Público...

 General que passará a integrar o STM ingressou no Exército há mais de 40 anos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado confirma general Anísio David de Oliveira Júnior para o STM

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação do general Anísio David de Oliveira Júnior para o cargo de ministro do Superior Tr...

DENGUE
