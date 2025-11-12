Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário

Daiane Lira (ao microfone) foi sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça na manhã da quarta-feira. A indicação foi aprovada em Plenário à tarde - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (12), a recondução de Daiane Nogueira de Lira ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram 57 votos a favor e apenas 2 contrários. Mais cedo, o nome da indicada já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde teve sua indicação ( OFS 14/2025 ) relatada pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

Daiane de Lira nasceu em Fortaleza (CE) e se formou em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) em 2004. Ela é mestre em direito e políticas públicas pelo Centro Universitário de Brasília e doutoranda em direito do estado pela Universidade de São Paulo (USP).

Ingressou na carreira pública em 2006, após ser aprovada para o cargo de advogada da União. Desde então, exerceu diversas funções na instituição e no Supremo Tribunal Federal (STF), onde atuou como assessora, chefe de gabinete e secretária-geral da Presidência, no período de 2009 a 2020. Em fevereiro de 2024, Daiane passou a integrar o Conselho Nacional de Justiça, indicada pela Câmara dos Deputados.