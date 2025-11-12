Jussara Lima destaca ampliação do programa Gás do Povo

A senadora Jussara Lima (PSD-PI), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (12), elogiou o programa Gás do Povo, lançado pelo governo federal para ampliar o acesso gratuito ao gás de cozinha por famílias de baixa renda. A medida substitui o antigo Auxílio Gás, que atendia pouco mais de 5 milhões de famílias, segundo a senadora, vai alcançar cerca de 15 milhões de lares em todo o país.

— Serão mais de 15 milhões de lares atendidos, alcançando cerca de 50 milhões de brasileiras e brasileiros em todo o país. Esse programa é muito mais do que um benefício social: é dignidade e respeito, é proteção à vida, é o fim da escolha dolorosa entre comprar comida e gás. É mais saúde para mulheres e crianças que antes foram obrigadas a cozinhar com lenha, expostas à fumaça e ao risco. É mais tempo para estudar, trabalhar e viver com segurança e tranquilidade — afirmou.

A parlamentar enfatizou que o programa prevê a entrega de até 60 milhões de recargas gratuitas por ano de botijões de 13 kg. Ela explicou que famílias com até três integrantes terão direito a quatro botijões por ano, enquanto aquelas com quatro ou mais pessoas receberão novas recargas a cada dois ou três meses. A senador mencionou ainda que o benefício será operacionalizado por meio das revendas credenciadas mais próximas às residências das famílias beneficiadas.

— As primeiras recargas de gás começarão a ser distribuídas em novembro de 2025 e, até março de 2026, o programa chegará à totalidade das famílias inscritas no Cadastro Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa, priorizando as famílias do Bolsa Família — declarou.