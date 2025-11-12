Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plenário confirma indicada para ouvidoria da ANA

O Plenário do Senado confirmou, nesta quarta-feira (12), a indicação de Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque Emerenciano para ocupar o cargo de ouv...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/11/2025 às 18h29
Plenário confirma indicada para ouvidoria da ANA
Renata Emerenciano participou, na manhã desta quarta-feira, de sabatina na Comissão de Meio Ambiente, com Leila Barros e Confúcio Moura - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Plenário do Senado confirmou, nesta quarta-feira (12), a indicação de Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque Emerenciano para ocupar o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Foram 58 votos a favor e apenas um contrário, além de uma abstenção. Mais cedo, o nome da indicada ( MSF 67/2025 ) já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Meio Ambiente (CMA).

Renata Lúcia foi indicada pelo Executivo para a vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Medeiros de Andrade. Graduada em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ela tem pós-graduação em direito público.

Desde 2019, a indicada trabalha atualmente na agência, onde exerce o cargo de coordenadora de ouvidoria e substituta da ouvidora-geral. Durante a reunião na CMA, Renata Emerenciano informou que tem trajetória de 20 anos como servidora pública.

A indicação teve parecer favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF), que destacou as qualidades da indicada.

— Renata Lúcia preenche todos os requisito e tem uma enorme experiência. Só desejo sorte a ela, pois tenho certeza de que vai desempenhar um grande trabalho na agência — afirmou a senadora, no Plenário.

ANA

A ANA é a agência federal responsável por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e promover a regulação e a fiscalização do uso da água no país. Com o novo Marco Legal do Saneamento ( Lei 14.026, de 2020 ), a agência passou a atuar também na regulação do setor de saneamento básico.

A função da ouvidoria da ANA é garantir o recebimento das demandas da sociedade, promovendo melhorias na prestação dos serviços públicos e contribuindo para o fortalecimento da governança institucional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
General de Exército, posto mais alto da força, Flávio Barbosa teve o nome aprovado pela CCJ pela manhã - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 25 segundos

Aprovada indicação de Flavio Barbosa para o STM

O general Flavio Marcus Lancia Barbosa será um dos dois novos ministros do Superior Tribunal Militar (STM). A indicação ( MSF 77/2025 ), da Presidê...

 Fabio Esteves ocupará vaga no Conselho Nacional de Justiça destinada à indicação do Supremo Tribunal Federal - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 32 segundos

Plenário aprova indicação de Fabio Francisco Esteves para o CNJ

Com 55 votos favoráveis e quatro contrários, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação deFabio Francisco Esteves para integr...

 Relator da proposta, o senador Rogerio Marinho (E) defende o projeto na tribuna do Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 36 segundos

Proibição de descontos em benefícios do INSS segue para sanção presidencial

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (12), em regime de urgência, o projeto de lei que proíbe descontos relativos a mensalidades associativas nos ...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 39 segundos

Teresa Leitão destaca protagonismo do Brasil e defende educação ambiental na COP 30

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (12), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou a relevância da COP 30, conferência do clima da ON...

 Ex-secretário-geral da Mesa do Senado, Gustavo Sabóia integrará o Conselho Nacional do Ministério Público - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP

O Plenário do Senado confirmou nesta quarta-feira (12) o nome de Gustavo Afonso Sabóia Vieira para compor o Conselho Nacional do Ministério Público...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias