Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Usuários do Gov.br serão avisados sobre vencimento do passaporte

Notificações serão enviadas quando faltar meses para a expiração

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 16h39

A partir desta quarta-feira (12), os usuários do aplicativo Gov.Br passaram a ser avisados sobre o vencimento do passaporte. A novidade é uma parceria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com a Polícia Federal (PF).

Segundo o governo, as notificações personalizadas são encaminhadas pelo serviço de caixa postal do aplicativo em três momentos:

  • Quando faltar oito meses antes do vencimento,
  • A três meses para o fim da validade e
  • Com o documento vencido.

A expectativa é que, em 2026, sejam enviadas mensagens para mais de 1,9 milhão de pessoas para lembrar da renovação de seus passaportes.

Para acessar essas mensagens, os usuários devem ter uma conta com níveis Prata ou Ouro na plataforma de serviços.

“Essa é uma iniciativa que simplifica a vida das pessoas e fortalece a confiança na instituição”, afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, em nota.


Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30


Caixa Postal

A Caixa Postal do aplicativo Gov.Br, disponível desde fevereiro, permite o envio de informações personalizadas do governo para cada pessoa usuária da plataforma.

Desde o início da Caixa Postal, já foram encaminhadas mais de 30 milhões de mensagens personalizadas sobre serviços como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Concurso Público Nacional Unificado (CNU), Bolsa Verde, Meu SUS Digital, Emissão de Certificados Digitais e Pé-de-Meia.

Plataforma

Atualmente, a plataforma desenvolvida pelo governo federal tem 4,6 mil serviços digitais federais e outros 8,7 mil serviços de estados e municípios. Entre os mais utilizados pelos brasileiros estão a Assinatura Gov.Br, Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito.

Os serviços estão disponíveis normalmente para quem tem contas com níveis Prata e Ouro.

O nível Prata é possível a partir do reconhecimento facial para conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também é possível ter uma conta desse nível a partir da validação de seus dados em um dos 17 bancos credenciados na plataforma.

Já para ter uma conta Ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e garante uma ampla segurança para os cidadãos, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 27 minutos

Redes têm um ano para liberar bandeiras no vale-refeição e alimentação

Governo prevê que medida resulte em economia de R$ 2,7 bi por ano

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Economia com vale-alimentação e refeição pode chegar a R$ 7,9 bilhões

Alívio no bolso do trabalhador pode chegar a R$ 225 por ano

 Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

COP30 reforça importância do debate sobre justiça climática

Movimentos sociais se unem na Amazônia para exigir justiça climática e protagonismo nos rumos do planeta
Economia Há 23 horas

Arteris renova concessão da BR-101 entre RJ e ES por R$ 10 bilhões

Empresa irá administrar trecho entre RJ e ES por 22 anos
Economia Há 24 horas

Conselho do FGTS eleva teto de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Órgão aprovou orçamento de R$ 160,2 bilhões para 2026

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias