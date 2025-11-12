Quarta, 12 de Novembro de 2025
Vai ao Plenário indicação de Laudemar de Aguiar Neto para embaixada na Grécia

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação do diplomata Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para chefiar a e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/11/2025 às 14h49
Vai ao Plenário indicação de Laudemar de Aguiar Neto para embaixada na Grécia
Laudemar de Aguiar Neto em sabatina na CRE nesta quarta: nome do diplomata ganhou aval da comissão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação do diplomata Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para chefiar a embaixada do Brasil na Grécia. Foram 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Os senadores ainda precisam aprovar o nome do diplomata em Plenário.

A indicação da Presidência da República ( MSF 68/2025 ) recebeu parecer do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), lido na reunião pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Durante sua sabatina na comissão, Aguiar apontou que o Brasil triplicou a venda de produtos e serviços ao país entre 2017 e 2024, mas ainda esbarra em itens de pouco valor agregado, como insumos agrícolas e minerais. Empresas brasileiras como a Embraer podem se beneficiar da demanda dos gregos por produtos aeronáuticos, disse o diplomata.

— Na área de Defesa, temos várias oportunidades por conta da necessidade de países europeus de aumentarem o orçamento de defesa, por causa de sua participação na Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte, tratado militar de mútua cooperação].

Aguiar destacou que as relações entre a Grécia (oficialmente chamada República Helênica) e a Turquia melhoraram nos últimos anos. Um ponto de tensão entre os países é a ilha do Chipre: enquanto os gregos defendem a manutenção de uma única república cipriota, os turcos desejam uma divisão do país.

República Helênica

A República Helênica está localizada no extremo sul dos Bálcãs e possui posição geopolítica estratégica, entre a Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Tem população estimada em 10,4 milhões de habitantes. Com PIB de US$ 257 bilhões em 2024, é a maior economia dos Bálcãs.

Os principais setores econômicos são o turismo, produtos agrícolas e farmacêuticos, além da indústria de refino de petróleo. Aguiar ressaltou que cerca de 75 mil brasileiros visitaram a Grécia em 2024, enquanto apenas 9 mil gregos vieram ao Brasil.

Hamilton Mourão apontou que o país tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) maior que o do Brasil, compilado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

— A Grécia possui um IDH que o coloca na posição 34 do PNUD. Tem uma elevada expectativa de vida, de 81 anos, e praticamente 99% da população é alfabetizada — disse o senador.

Biografia

Desde 2023, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto é secretário de promoção comercial, ciência e cultura no Ministério de Relações Exteriores (MRE). O indicado é ministro de primeira classe no Itamaraty, o patamar mais alto da carreira de diplomata.

Nascido em 1960, Aguiar ingressou no Instituto Rio Branco em 1982. No exterior, serviu nas embaixadas do Brasil na Rússia, Espanha, Uruguai e Inglaterra e foi embaixador do Brasil no Suriname (2017–2021) e no Irã (2021–2023).20251112_cre_mapas_grecia.jpg

