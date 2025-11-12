CRE aprova Eduardo Botelho Barbosa para embaixada na Síria

Em sabatina, Barbosa disse que prioridade será ajuda humanitária para recuperação do país após anos de guerra civil - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Vai a Plenário a indicação de Eduardo Botelho Barbosa para chefiar a embaixada do Brasil na República Árabe da Síria. A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou o nome do diplomata nesta quarta-feira (12) com 12 votos favoráveis e 1 contrário, após sabatina do indicado.

A indicação da Presidência da República ( MSF 57/2025 ) foi relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). O relator avaliou que o país pode melhorar a situação da guerra civil após encontro do novo presidente sírio, Ahmed Hussein Al-Sharaa, com o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, nesta segunda-feira (10).

— O presidente Trump se manifestou de maneira simpática, dizendo que [Al-Sharaa] é um homem de luta, forte. Não deixa de ser um sinal positivo para aquele país tão sofrido, que tem uma descendência no Brasil singular.

Barbosa afirmou que a derrubada do ex-presidente Bashar Al-Assad, que comandava o país desde 2000, redesenha a posição da Síria de maneira favorável aos países ocidentais, ainda que os resultados sejam incertos.

— Vários países europeus e os EUA revisaram as sanções contra a economia local. A ONU também levantou sanções. Trump levantou sanções presidenciais, mas ainda precisa suspender as impostas pelo Congresso americano. Uma Síria estável poderia reacender a esperança no Oriente Médio — disse o candidato.

Novo governo

O diplomata afirmou que priorizará a ajuda humanitária com ênfase na recuperação econômica e na crise migratória, se seu nome for aprovado no Senado. Ele afirmou que milhões de sírios estão retornando ao país após a mudança do regime.

A estimativa é que hoje 90% dos sírios estão abaixo da linha de pobreza, disse Barbosa. A guerra civil síria resultou, em seus 13 anos de duração, em cerca de 7,2 milhões de pessoas deslocadas e cerca de 500 mil mortos, diz o Ministério de Relações Exteriores (MRE). A infraestrutura do país foi severamente danificada, com hospitais, escolas, redes elétricas e sistemas de abastecimento de água destruídos.

O novo governo não reflete a participação da sociedade, disse o diplomata. Um terço da Assembleia do Povo, novo órgão legislativo, será designado diretamente por Al-Sharaa, por exemplo, informa o MRE. Em 2025, instituições como o parlamento e o exército foram dissolvidas pelo governo transitório.

Biografia

Eduardo Botelho Barbosa é cônsul-geral em Zurique desde 2022 e é ministro de primeira classe no Itamaraty, o patamar mais alto da carreira de diplomata.

Brasileiro nascido em 1952 em Glasgow, na Escócia, Barbosa ingressou no Itamaraty em 1983. Especializou-se em comércio com enfoque no Canadá em 2001. Já foi embaixador do Brasil na Argélia, entre 2013 e 2019, e na Sérvia, entre 2019 e 2022.

Relação bilateral

Mesmo com a guerra civil iniciada em 2011, o Brasil manteve ativa sua embaixada em Damasco. Os servidores foram deslocados temporariamente para o Líbano, entre 2012 e 2018. A representação na Síria foi reaberta com embaixador residente em 2018, e em 2024 houve contato com o novo governo sírio.

Ambos os países mantêm laços desde 1945. Estima-se que cerca de 4 milhões de brasileiros sejam descendentes de sírios, segundo o Itamaraty. Já a comunidade brasileira na Síria é estimada em 3,5 mil pessoas.

O comércio bilateral atingiu pico de quase US$ 600 milhões em 2010, mas foi impactado pelo conflito. Barbosa afirmou que hoje os números “são modestos”. Esperidião Amin informa que, em 2024, o Brasil exportou principalmente café, açúcar e melado, e importou principalmente especiarias.

Síria

Localizada no Oriente Médio, a Síria tem cerca de 24,6 milhões de habitantes. O produto interno bruto (PIB) em 2024 foi de US$ 20 bilhões, segundo o Banco Mundial.