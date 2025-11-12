CCT aprova 20 outorgas de emissoras de rádio e TV no país

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (12) 20 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e de TV no Rio Grande do Sul, Maranhão, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs), vão à promulgação pela Presidência do Senado.
A maioria dos pedidos aprovados são de rádios comunitárias, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e divulgar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.
Quatro projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). O PDL 556/2025 trata de outorga para serviço de radiodifusão em onda média no município de Campo Formoso (BA). Nesses casos, a modalidade de outorga é a permissão — que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.
Apenas um projeto aprovado ( PDL 159/2024 ) trata de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), no município de Porto Alegre (RS). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, pode ser extinta apenas nas hipóteses previstas em lei.
A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), presidente da CCT.
Veja os pedidos aprovados:
Outorgas de emissoras de rádio
Solicitante
Local
Relator
Modalidade
Tipo
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social Cidade ( PDL 1018/2021 )
General Salgado (SP)
Confúcio Moura
Renovação
Autorização
Televisão Diamante Ltda. ( PDL 159/2024 )
Porto Alegre (RS)
Hamilton Mourão
Outorga
Concessão
Difusora Natureza FM Ltda. ( PDL 291/2022 )
Teodoro Sampaio (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Outorga
Permissão
Associação de Moradores de Cacaulândia ( PDL 298/2019 )
Cacaulândia (RO)
Confúcio Moura
Outorga
Autorização
Associação Cultural Comunitária ( PDL 299/2023 )
Duartina (SP)
Izalci Lucas
Renovação
Autorização
Associação de Rádio Comunitária Transamazônica FM ( PDL 355/2019 )
Porto Velho (RO)
Confúcio Moura
Renovação
Autorização
Associação dos Produtores Rurais do Povoado Maracujá ( PDL 377/2023 )
Aldeias Altas (MA)
Efraim Filho
Outorga
Autorização
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas ( PDL 432/2022 )
Carmópolis de Minas (MG)
Chico Rodrigues
Renovação
Autorização
Fundação Jaboticabal de Radiodifusão Educativa ( PDL 436/2023 )
Jaboticabal (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Outorga
Permissão
Município de Avaré ( PDL 438/2023 )
Avaré (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Outorga
Permissão
Associação Amigos de Campo Bom ( PDL 440/2023 )
Campo Bom (RS)
Hamilton Mourão
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural do Bairro Extrema ( PDL 473/2023 )
Grajaú (MA)
Efraim Filho
Outorga
Autorização
Associação Comunitária Cultural Pampiana ( PDL 474/2021 )
Vila Nova do Sul (RS)
Hamilton Mourão
Renovação
Autorização
Rádio Barretos Ltda. ( PDL 475/2023 )
Barretos (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Renovação
Permissão
Fundação Cultural e Comunitária Luminense ( PDL 520/2021 )
Paço do Lumiar (MA)
Weverton
Renovação
Autorização
Associação Pró Cidadania – APC ( PDL 757/2021 )
Guaxupé (MG)
Chico Rodrigues
Renovação
Autorização
Associação Unidos Para Comunicação Boa Nova ( PDL 796/2021 )
Pancas (ES)
Chico Rodrigues
Renovação
Autorização
Associação de Rádio Comunicação Comunitária Lafaiete ( PDL 946/2021 )
Conselheiro Lafaiete (MG)
Chico Rodrigues
Renovação
Autorização
Fundação Cultural e Comunitária Rio Novo ( PDL 95/2024 )
Paulino Neves (MA)
Efraim Filho
Renovação
Autorização
Sistema de Comunicação da Região Sisaleira Ltda. ( PDL 556/2025 )
Campo Formoso (BA)
Efraim Filho
Outorga
Permissão
Os senadores aprovaram também requerimentos de informações, dirigidos ao Ministério das Comunicações, a respeito de quatro pedidos de outorga:
Esses pedidos de informações acontecem quando os senadores sentem falta de dados específicos e dos critérios usados nos processos de outorga.