Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCT aprova 20 outorgas de emissoras de rádio e TV no país

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (12) 20 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/11/2025 às 13h43
CCT aprova 20 outorgas de emissoras de rádio e TV no país
Comissão aprovou pedidos de concessão e renovação em sete estados, na maior parte para rádios comunitárias - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (12) 20 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e de TV no Rio Grande do Sul, Maranhão, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs), vão à promulgação pela Presidência do Senado.

A maioria dos pedidos aprovados são de rádios comunitárias, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e divulgar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Quatro projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). O PDL 556/2025 trata de outorga para serviço de radiodifusão em onda média no município de Campo Formoso (BA). Nesses casos, a modalidade de outorga é a permissão — que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.

Apenas um projeto aprovado ( PDL 159/2024 ) trata de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), no município de Porto Alegre (RS). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, pode ser extinta apenas nas hipóteses previstas em lei.

A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), presidente da CCT.

Veja os pedidos aprovados:

Outorgas de emissoras de rádio

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social Cidade ( PDL 1018/2021 )

General Salgado (SP)

Confúcio Moura

Renovação

Autorização

Televisão Diamante Ltda. ( PDL 159/2024 )

Porto Alegre (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Concessão

Difusora Natureza FM Ltda. ( PDL 291/2022 )

Teodoro Sampaio (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Outorga

Permissão

Associação de Moradores de Cacaulândia ( PDL 298/2019 )

Cacaulândia (RO)

Confúcio Moura

Outorga

Autorização

Associação Cultural Comunitária ( PDL 299/2023 )

Duartina (SP)

Izalci Lucas

Renovação

Autorização

Associação de Rádio Comunitária Transamazônica FM ( PDL 355/2019 )

Porto Velho (RO)

Confúcio Moura

Renovação

Autorização

Associação dos Produtores Rurais do Povoado Maracujá ( PDL 377/2023 )

Aldeias Altas (MA)

Efraim Filho

Outorga

Autorização

Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas ( PDL 432/2022 )

Carmópolis de Minas (MG)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Fundação Jaboticabal de Radiodifusão Educativa ( PDL 436/2023 )

Jaboticabal (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Outorga

Permissão

Município de Avaré ( PDL 438/2023 )

Avaré (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Outorga

Permissão

Associação Amigos de Campo Bom ( PDL 440/2023 )

Campo Bom (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural do Bairro Extrema ( PDL 473/2023 )

Grajaú (MA)

Efraim Filho

Outorga

Autorização

Associação Comunitária Cultural Pampiana ( PDL 474/2021 )

Vila Nova do Sul (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Rádio Barretos Ltda. ( PDL 475/2023 )

Barretos (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Permissão

Fundação Cultural e Comunitária Luminense ( PDL 520/2021 )

Paço do Lumiar (MA)

Weverton

Renovação

Autorização

Associação Pró Cidadania – APC ( PDL 757/2021 )

Guaxupé (MG)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Associação Unidos Para Comunicação Boa Nova ( PDL 796/2021 )

Pancas (ES)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Associação de Rádio Comunicação Comunitária Lafaiete ( PDL 946/2021 )

Conselheiro Lafaiete (MG)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Fundação Cultural e Comunitária Rio Novo ( PDL 95/2024 )

Paulino Neves (MA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Sistema de Comunicação da Região Sisaleira Ltda. ( PDL 556/2025 )

Campo Formoso (BA)

Efraim Filho

Outorga

Permissão

Os senadores aprovaram também requerimentos de informações, dirigidos ao Ministério das Comunicações, a respeito de quatro pedidos de outorga:

  • PDL 655/2021 , que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto (MG) para serviço de radiodifusão comunitária;
  • PDL 807/2021 , que renova a autorização outorgada à Associação Sete-Lagoana de Entidades Assistenciais e Rádio Comunitária para serviço de radiodifusão comunitária em Sete Lagoas (MG);
  • PDL 798/2021 , que renova a autorização outorgada à Associação dos Movimentos Populares de Diamantina para serviço de radiodifusão comunitária em Diamantina (MG);
  • PDL 997/2021 , que renova a autorização outorgada à Associação Bocaiuvense pela Cidadania (ABC) para serviço de radiodifusão comunitária em Bocaiúva (MG).

Esses pedidos de informações acontecem quando os senadores sentem falta de dados específicos e dos critérios usados nos processos de outorga.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Parecer de Chico Rodrigues, favorável ao projeto de decreto legislativo, foi lido pela relatora ad hoc, Dra. Eudócia - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

CRE aprova tratado que protege dados sensíveis entre Brasil e Eslovênia

O Acordo entre Brasil e Eslovênia sobre a Troca e Proteção Mútua de Informações Classificadas vai permitir que os dois países compartilhem dados se...

 Astronauta Marcos Pontes apresentou voto favorável ao PL 1.981/2021, de Paulo Paim; texto vai à análise da CAE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 43 minutos

Doação a fundo da infância pelo Imposto de Renda deve ser facilitada, aprova CDH

Doar parte do Imposto de Renda devido para fundos voltados à infância e à pessoa idosa poderá se tornar um gesto mais simples e acessível. A Comiss...

 Relatório do projeto foi lido pelo senador Astronauta Marcos Pontes na reunião da Comissão de Direitos Humanos - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 58 minutos

Avança criação do Dia Nacional da Acessibilidade Digital

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (12) projeto de lei que cria o Dia Nacional da Acessibilidade Digital, a ser celebr...

 Laudemar de Aguiar Neto em sabatina na CRE nesta quarta: nome do diplomata ganhou aval da comissão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Vai ao Plenário indicação de Laudemar de Aguiar Neto para embaixada na Grécia

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação do diplomata Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para chefiar a e...

 Em sabatina, Barbosa disse que prioridade será ajuda humanitária para recuperação do país após anos de guerra civil - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CRE aprova Eduardo Botelho Barbosa para embaixada na Síria

Vai a Plenário a indicação de Eduardo Botelho Barbosa para chefiar a embaixada do Brasil na República Árabe da Síria. A Comissão de Relações Exteri...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.58 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

CRE aprova tratado que protege dados sensíveis entre Brasil e Eslovênia
Tecnologia Há 26 minutos

Alergia alimentar na infância demanda manejo nutricional
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que suspende normas federais sobre o uso da força por policiais
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que amplia definição de dependente legal de policiais civis
Justiça Há 27 minutos

STF: Primeira Turma ouve últimas defesas do Núcleo 3 da trama golpista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,14 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 569,395,88 -1,24%
Ibovespa
157,147,92 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias