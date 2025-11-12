Cleitinho defende Bolsonaro e diz que votará contra recondução de Gonet

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (11), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou que a direita precisa superar divergências internas e se unir em torno da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar criticou as “brigas entre aliados” e declarou que a prioridade, neste momento, deve ser o ex-presidente, em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos de prisão por golpe de estado e outros quatro crimes.

— Essa briga, quem está vendo de camarote e rindo, é o inimigo.Está fazendo 100 dias que o Bolsonaro está preso. E a prioridade aqui é falar de campanha de senador, de campanha de governador, de campanha de presidente.... [...] Neste momento, todos nós, de direita, temos que estar unidos, defendendo a honra do Bolsonaro dessa covardia de julgamento que vão fazer com ele e não deixar que ele seja preso. Não pensem em eleição sem Bolsonaro. [...] É isso que a gente tem que fazer — disse Cleitinho.

O senador também afirmou que votará contra a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. Segundo o parlamentar, o procurador foi "omisso" em relação às ações que envolvem os atos de 8 de janeiro. Cleitinho pediu que os senadores apoiados por Bolsonaro votem contra a recondução.

— Eu vou votar contra ele. Estou fazendo campanha contra ele, por mais que ele tenha poder para me julgar, para me condenar por eu ter falado a verdade. Se todos os senadores tiverem o posicionamento que estou tendo aqui, a gente barra o Paulo Gonet e não o deixa continuar sendo procurador-geral da República — afirmou.