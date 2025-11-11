Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis

Brasileiro disputa torneio no Clube Hebraica, em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 21h36

O torcedor terá a oportunidade de ver novamente em ação um dos grandes nomes do tênis nacional, Bruno Soares, que se aposentou no final de 2022. Isto porque o mineiro participa, a partir da próxima sexta-feira (14), da Legends Tennis Cup, competição que reunirá alguns dos principais nomes da história do tênis da América do Sul.

O torneio, que terá como sede o Clube Hebraica, em São Paulo, também contará com a participação dos argentinos Gastón Gaudio (ex-número cinco do mundo) e David Nalbadian (ex-número três), do chileno bicampeão olímpico Nicolás Massú (ex-número nove), do equatoriano Nicolás Lapentti (ex-número seis) e do uruguaio Pablo Cuevas (ex-número 19).

[Post Instagram]

“Será incrível reunir tantas lendas do tênis sul-americano aqui em São Paulo. A Legends Tennis Cup é mais do que um torneio, é uma celebração do esporte, da amizade e das histórias que construímos nas quadras. Tenho certeza de que o público vai viver momentos inesquecíveis”, declarou Bruno Soares, que foi campeão de três Grand Slam em chaves de duplas.

No final de 2022, o brasileiro anunciou o final da sua carreira como jogador profissional de tênis. O anúncio foi realizado um dia após o mineiro e o escocês Jaime Murray serem eliminados da chave de duplas da edição 2022 do US Open.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Com equipe completa, Ancelotti comanda atividade em Londres

Seleção brasileira enfrenta o Senegal no próximo sábado

 © daniela.arbex/Instagram
Esportes Há 4 horas

MPRJ recorre de decisão que absolveu réus pelo crime no Ninho do Urubu

Incêndio resultou na morte de dez adolescentes em 2019
Esportes Há 5 horas

Brasil faz 1º treino para esteia nos playoffs da Billie Jean King Cup

Seleção feminina encara Portugal e Austrália no próximo fim de semana

 -
Esporte e lazer Há 10 horas

Programa Bolsa-Atleta RS realiza entrega de cartões aos contemplados a partir desta quarta-feira (12)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, realiza a entrega de cartões do Programa Bolsa-Atleta RS aos atletas contemplados, ...
Esportes Há 22 horas

Instituto Athlon vence Brasileiro de goalball masculino pela 1ª vez

SESI-SP garante octacampeonato na competição feminina

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
20° Sensação
1.59 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 36 minutos

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis
Justiça Há 51 minutos

Toffoli e Mendonça discutem durante sessão da Segunda Turma do STF
Economia Há 51 minutos

Arteris renova concessão da BR-101 entre RJ e ES por R$ 10 bilhões
Geral Há 51 minutos

Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP
Câmara Há 1 hora

Líder comemora mudança no projeto contra o crime organizado e diz que PT pode votar a favor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,02%
Euro
R$ 6,11 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,737,85 +0,07%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias