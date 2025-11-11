Adiada votação de projeto que prevê atuação do serviço social em hospitais

Votação do texto que estabelece a visita de assistentes sociais foi adiada a pedido do relator, Dr. Hiran - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Senado adiou a votação do projeto de lei que prevê a atuação do serviço social nos hospitais públicos.

O objetivo do PL 3.898/2023 é que assistentes sociais possam orientar os segurados da Previdência Social quanto a seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade.

O texto seria apreciado em Plenário nesta terça-feira (11), mas foi retirado da pauta de votações a pedido do relator da matéria, senador Dr. Hiran (PP-RR).

O projeto é de iniciativa do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). O texto originário da Câmara dos Deputados seguiu para apreciação do Plenário após ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado em maio.