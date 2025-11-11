Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com equipe completa, Ancelotti comanda atividade em Londres

Seleção brasileira enfrenta o Senegal no próximo sábado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 19h54

O técnico italiano Carlo Ancelotti comandou, nesta terça-feira (11), o primeiro treino com todos os convocados para os amistosos contra o Senegal e a Tunísia. A atividade realizada no Centro de Treinamento do Arsenal (Inglaterra), em Londres, contou com a participação dos quatro atletas que atuam no futebol brasileiro: Vitor Roque, do Palmeiras, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo.

Na primeira atividade na capital inglesa, realizada na última segunda (10), apenas 14 jogadores foram a campo, com outros oito permanecendo na academia.

Um dos jogadores que participou dos dois treinos foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista divulgada pela assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador do Manchester United (Inglaterra) afirmou que os jogadores que estão na seleção querem alcançar uma vitória que deixe a torcida satisfeita.

[Post Instagram]

“Independentemente do adversário, queremos demonstrar o que é o Brasil. Queremos ganhar e mostrar que vocês [torcida] estão bem representados por quem veste essa camisa. Queremos mostrar que o que está sendo construído é muito sólido, firme e tem uma representatividade muito grande”, declarou o atacante.

Já o lateral Caio Henrique, do Monaco (França), destacou a importância de a seleção brasileira disputar amistosos com diferentes escolas do futebol mundial: “Vamos enfrentar a escola africana, duas equipes do continente africano. Na outra Data Fifa, enfrentamos a escola asiática e países que estarão na Copa. Isso é importante para que possamos estudar esses adversários. Ainda não sabemos como será o grupo da Copa do Mundo. Serão grandes testes para nós, e temos tudo para fazer dois grandes jogos”.

A Data Fifa de novembro marca o final dos compromissos da seleção brasileira no ano de 2025. O Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), a partir das 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, na próxima terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 36 minutos

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis

Brasileiro disputa torneio no Clube Hebraica, em São Paulo

 © daniela.arbex/Instagram
Esportes Há 4 horas

MPRJ recorre de decisão que absolveu réus pelo crime no Ninho do Urubu

Incêndio resultou na morte de dez adolescentes em 2019
Esportes Há 5 horas

Brasil faz 1º treino para esteia nos playoffs da Billie Jean King Cup

Seleção feminina encara Portugal e Austrália no próximo fim de semana

 -
Esporte e lazer Há 10 horas

Programa Bolsa-Atleta RS realiza entrega de cartões aos contemplados a partir desta quarta-feira (12)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, realiza a entrega de cartões do Programa Bolsa-Atleta RS aos atletas contemplados, ...
Esportes Há 22 horas

Instituto Athlon vence Brasileiro de goalball masculino pela 1ª vez

SESI-SP garante octacampeonato na competição feminina

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
20° Sensação
1.59 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 36 minutos

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis
Justiça Há 51 minutos

Toffoli e Mendonça discutem durante sessão da Segunda Turma do STF
Economia Há 51 minutos

Arteris renova concessão da BR-101 entre RJ e ES por R$ 10 bilhões
Geral Há 51 minutos

Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP
Câmara Há 1 hora

Líder comemora mudança no projeto contra o crime organizado e diz que PT pode votar a favor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,02%
Euro
R$ 6,11 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,737,85 +0,07%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias