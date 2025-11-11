Plínio critica COP 30 e diz que conferência ignora a realidade amazônica

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou que a 30ª Conferência das Partes da ONU para discutir as mudanças do clima (COP 30), realizada em Belém, repete o padrão de encontros anteriores ao privilegiar discursos políticos sem resultados efetivos. O parlamentar declarou que o evento, que deveria propor soluções para a crise climática, tem se transformado em palco de promessas e iniciativas distantes das necessidades reais da Amazônia.

— A COP não mostra a verdadeira Amazônia. Nove a dez milhões de amazônidas não têm renda para comprar uma cesta básica. O Amazonas é o maior estado da Federação, rico em minerais, e 58% da população vive abaixo da linha da pobreza. Já vivemos 30 COPs em que os discursos são sempre os mesmos, as promessas idênticas e os fracassos cada vez mais evidentes. Basta ver o que ocorreu no Acordo de Paris, firmado por 190 países que prometiam limitar o aquecimento global a 1,5°C e criar um fundo de US$ 100 milhões anuais. Nada disso sai do papel — afirmou.

Plínio também criticou a proposta do Brasil de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (FTTT), apresentada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A iniciativa pretende remunerar países que preservarem suas florestas tropicais, reservando 20% dos recursos para povos indígenas e comunidades tradicionais. Segundo o senador, o projeto carece de transparência quanto aos valores e à origem dos recursos internacionais, além de desconsiderar a necessidade de geração de emprego e renda na região. O parlamentar ressaltou ainda que os investimentos anunciados não chegam à população amazônica, que continua enfrentando pobreza e falta de infraestrutura básica.

— Essa gente nos condena a uma pobreza eterna. Querem nos colocar, nos impingir uma pobreza eterna. A Amazônia não salva nada — a Amazônia, que é 1% de todo o território do planeta. Não vão colocar nos meus ombros. Eu não vou salvar o planeta. Eu não vou, porque quem mais reclama é quem mais produz. É muita hipocrisia — declarou.