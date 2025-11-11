Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parto prematuro ainda impõe desafios, alertam debatedoras na CAS

Na primeira comemoração oficial do Novembro Roxo ( Lei 15.198, de 2025 ), mês de conscientização sobre o parto prematuro, especialistas reunidas na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/11/2025 às 18h08
Parto prematuro ainda impõe desafios, alertam debatedoras na CAS
Audiência pública presidida pela senadora Dra. Eudócia celebrou o primeiro ano oficial do Novembro Roxo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Na primeira comemoração oficial do Novembro Roxo ( Lei 15.198, de 2025 ), mês de conscientização sobre o parto prematuro, especialistas reunidas na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) alertaram sobre os desafios da prematuridade e saudaram avanços nas políticas públicas voltadas ao segmento, mas alertaram que ainda há muito a fazer em apoio às crianças e suas famílias.

A audiência atende a requerimento ( REQ 87/2025 - CAS ) da senadora Dra. Eudócia (PL-AL), que presidiu o evento. Citando dados da Organização Mundial de Saúde, a parlamentar afirmou que prematuridade atinge 15 milhões de crianças por ano e constitui a maior causa de mortalidade infantil no mundo.

— Se a gente der as mãos junto com o Ministério da Saúde, com os gestores municipais e estaduais, a gente tem muito a fazer por nossos bebês.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) citou a sanção da Lei 15.222, de 2025 , que amplia a licença-maternidade em caso de internação prolongada depois do parto, como sinal do comprometimento das senadoras com o tema da prematuridade.

— É desta forma que estamos conduzindo a pauta: com muita coragem, mas com muita responsabilidade.

Ela também manifestou apoio ao projeto de Dra. Eudócia ( PL 4.305/2025 ) que torna obrigatória a presença de médico pediatra em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Damares admitiu que a medida traria custos adicionais ao sistema de saúde, mas considera que seria um dinheiro bem empregado.

‘Vazio gigante’

Mãe de duas crianças prematuras, Suellen Sátiro, coordenadora de políticas públicas da ONG Prematuridade.com, lembrou o “vazio gigante” que sentiu ao ser obrigada a afastar-se de suas filhas depois do parto — segundo ela, a situação é muito comum depois de partos prematuros. Suellen contrastou as intercorrências da prematuridade com o conceito idealizado de gestação.

— A prematuridade é como se fosse tirar a passagem para a Disney, pega o avião da gestação e vai sonhando com a Disney. De repente, alguém abre a porta do avião e te joga lá embaixo.

Também representando a Prematuridade.com, Denise Suguitani salientou o trabalho da entidade por saúde e justiça social para os bebês e suas famílias e cobrou mais mobilização da sociedade civil em torno do tema. Para ela, que comemorou a oficialização do Novembro Roxo, a prematuridade é uma “epidemia silenciosa” que a sociedade ainda trata como se fosse invisível.

— Ter uma data, iluminar os lugares de roxo, ter um mês para falar disso faz toda a diferença e dá visibilidade.

Coordenadora-geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, Sonia Isoyama Venâncio citou as políticas em curso para prevenção da mortalidade infantil e do parto prematuro. Lilian Sadeck, primeira vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, defendeu a capacitação dos profissionais de saúde atuantes na sala de parto e manifestou apoio a procedimentos humanizados que aumentem o contato entre pais e bebês. E Marta David Rocha, neonatologista do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), alertou para o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e o elevado déficit de leitos neonatais que afeta a maior parte dos estados brasileiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 42 minutos

Flávio Arns comunica que governo aceitou alterar decreto sobre Apaes

O senador Flávio Arns (PSB-PR) comunicou ao Plenário nesta terça-feira (11) que o Poder Executivo aceitou alterar o decreto que institui a Política...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Esperidião Amin cobra instalação de CPI para investigar “vaza toga”

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), cobrou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Izalci critica decisão do STF e cobra prisão de suspeitos de fraudes no INSS

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que conce...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Confúcio Moura alerta para crise climática que atinge o país

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (11), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou que o país enfrenta um cenário crítico causado pelos efei...

 Nova legislação inclui escolas federais no Pnate e altera forma de repasse de recursos no Pnae - Foto: Divulgação/MEC
Senado Federal Há 3 horas

Lei inclui rede federal em programas de transporte e alimentação escolar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na segunda-feira (10) lei que altera programas nacionais de apoio ao transporte e a...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 28°
25° Sensação
2.92 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova inclusão de temas sobre direitos das pessoas com deficiência nos currículos escolares
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova prioridade em capacitação para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova projeto que prevê formação de agente de segurança para abordar pessoa com deficiência
Economia Há 9 minutos

Lula assina medida que altera regras para vales-alimentação e refeição
Relações Inter... Há 24 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,33%
Euro
R$ 6,11 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,281,26 -2,58%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias