Esperidião Amin cobra instalação de CPI para investigar “vaza toga”

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), cobrou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de irregularidades atribuídas a ministros e servidores do Judiciário, no caso conhecido como “vaza toga”. O parlamentar explicou que o requerimento para criação da CPI já conta com 29 assinaturas — número suficiente para sua abertura —, mas ainda não foi encaminhado pela Presidência do Senado.

— A CPI já tem mais do que o número mínimo necessário. E, estranhamente, o nosso presidente Davi Alcolumbre, apesar de várias solicitações, até onde eu sabia, não tinha nem numerado o pedido de CPI e, portanto, ela não deve ter sido submetida ainda ao crivo da nossa Consultoria Jurídica ou da Advocacia do Senado. O que nós queremos é esclarecer; se alguém não quer esclarecer, é porque quer abafar. Não tem meio termo — disse.

O senador explicou que o pedido de criação da CPI está relacionado às denúncias apresentadas pelo ex-servidor do Supremo Tribunal Federal (STF) Eduardo Tagliaferro, que indicam supostos abusos de autoridade e manipulação de provas em processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. O parlamentar lembrou que Tagliaferro responde a um pedido de extradição na Itália.

— O que nós não vamos aceitar é ir levando de barriga para passar o ano e, daqui a pouco, o sujeito ser extraditado, vir para cá e, aí sim, num esforço pessoal para silenciá-lo, num típico gesto de inquisição. Então, faço aqui um apelo ao senador Davi Alcolumbre e peço que todos aqueles que querem a verdade não esperem até o dia 17 de dezembro, que é a data dessa audiência na Itália — afirmou.