Confúcio Moura alerta para crise climática que atinge o país

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (11), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou que o país enfrenta um cenário crítico causado pelos efeitos das mudanças climáticas. O parlamentar citou as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, os tornados no Paraná e as secas na região Norte, e destacou que a sucessão de tragédias demonstra a vulnerabilidade das cidades brasileiras. Ele defendeu que o debate sobre a crise ambiental seja acompanhado de ações concretas.

— O Brasil clama por socorro. O que estamos vivendo é de cortar o coração. Nosso país atravessa uma fase duríssima, em que a força da natureza tem exposto, de forma trágica, a nossa vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. No Rio Grande do Sul, vivemos recentemente a pior enchente da história, com mais de 2,4 milhões de pessoas afetadas, 478 municípios atingidos e 184 vidas perdidas. Agora,o drama se repete no estado do Paraná: três tornados, associados a um ciclone extratropical, varreram cidades inteiras, deixando pelo menos seis mortos, centenas de feridos e mais de mil pessoas desalojadas — afirmou.

O senador destacou que os desastres naturais devem ser interpretados como um alerta para o país e que o tema precisa ser tratado com seriedade na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 30. Segundo ele, o Brasil tem a responsabilidade de liderar o debate ambiental não apenas com discursos, mas com políticas públicas sólidas e de longo prazo.

— O Brasil, que hoje lidera a cúpula do clima, em Belém, também é o país que sente na pele os efeitos daquilo que está sendo discutido nas mesas de negociação. Isso nos impõe uma responsabilidade ainda maior: a de sermos exemplo, não apenas no discurso, mas na ação, com políticas públicas consistentes e compromisso permanente com a sustentabilidade — concluiu.