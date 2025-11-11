Terça, 11 de Novembro de 2025
Indicação de Severino Ramos Neto para diretoria da ANTT segue ao Plenário

Seguiu para o Plenário, em regime de urgência, a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transport...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/11/2025 às 12h48
Indicação de Severino Ramos Neto para diretoria da ANTT segue ao Plenário
Ao lado de Marcos Rogério (D), Severino Medeiros Ramos Neto foi sabatinado pela Comissão de Infraestrutura - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Seguiu para o Plenário, em regime de urgência, a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Da Presidência da República, a Mensagem (MSF) 78/2025 teve como relator o senador Jayme Campos (União-MT) e foi aprovada nesta terça-feira (11) pela Comissão de Infraestrutura (CI). Foram 14 votos favoráveis e nenhum contrário. Na sabatina, Neto prometeu "fiscalização técnica e responsável" e "diálogo permanente" por parte da agência reguladora.

— A gestão pública eficiente deve se apoiar nos pilares da integralidade e fiscalização técnica e responsável; no diálogo permanente e transparente com este Parlamento, com o setor produtivo e com a sociedade civil; e na modernização tecnológica, com foco em sustentabilidade, segurança e eficiência logística — afirmou o indicado.

Relator, Jayme Campos mencionou a atuação da ANTT em ações como a liberação da concessão da rodovia BR-163, em Mato Grosso, o que viabilizou obras de duplicação em um trecho de mais de 600 km — conhecida como “estrada da morte” devido ao alto número de acidentes. O relator desejou sucesso ao indicado.

— Trata-se não de uma função, mas de uma missão, de bem zelar por tudo aquilo que vem a atender os anseios da maioria da sociedade brasileira. Considero muito boa essa indicação e espero que o senhor faça um trabalho exemplar — disse o senador.

Presidente da CI, o senador Marcos Rogério (PL-RO) lamentou o contingenciamento de recursos das agências reguladoras. Ele informou que parte das emendas da CI junto ao Orçamento Geral da União foi direcionada às agências.

— Destinamos uma parcela significativa para atender também às nossas agências, porque não existe agência forte, com atuação permanente e com efetividade lá na ponta, se não houver condições para isso. E, nesse sentido, orçamento é um requisito básico — declarou Marcos Rogério.

Concessões

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) perguntou qual será o compromisso de Neto quanto às futuras concessões de rodovias, caso ocupe a diretoria da ANTT. O parlamentar manifestou preocupação com obras como a BR-364 que, segundo ele, devem impactar especialmente o transporte de grãos do Mato Grosso. Neto respondeu que terá, como estratégia, ouvir o Congresso Nacional, a sociedade civil e o setor produtivo, “de modo a evitar benefícios para um setor e prejuízos a outro”.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) quis saber a opinião de Neto sobre a consolidação do regime de autorizações do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Para o parlamentar, é fundamental um posicionamento da ANTT, já que “não devem existir dúvidas quanto à adoção do regime de concessão ou de autorização, sem diretrizes que sejam elaboradas em nome do interesse público”.

Neto ressaltou que, no sistema de autorização, o Estado exerce poder e controle maiores sobre as empresas, enquanto, no sistema de concessão, a empresas têm de seguir regras contratuais. Ele disse, no entanto, que precisará fazer uma análise técnica e se aprofundar sobre o tema, antes de expressar sua opinião. O indicado se comprometeu, caso seja aprovado para a diretoria, em buscar um posicionamento de todo o corpo administrativo da ANTT e transmiti-lo aos senadores.

Monitoramento

Em resposta ao senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Neto afirmou que pretende propor também o aumento do monitoramento das rodovias, com uso de tecnologias e de inteligência artificial. Esses instrumentos, segundo o indicado, já são usados pela ANTT.

— O meu projeto é ampliar todo o sistema defree flow, ampliar todo o sistema de pesagem e do monitoramento das BRs, primeiramente, já que esse monitoramento das bases traz segurança tanto para o usuário como para a própria polícia. Apesar de eu não ter chegado a me aprofundar nessa temática ainda, sei que já há na ANTT sistemas funcionando com inteligência artificial — disse o indicado.

O senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) ressaltou a qualificação do advogado para ocupar o cargo e elogiou o presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), de dar celeridade ao processo de análise da indicação de Neto.

— A ANTT é uma das mais importantes agências e ficam bastante patentes aqui, com a leitura do relatório do senador Jaime Campos, as condições que objetivamente possui o indicado para assumir uma das cadeiras na Agência Nacional de Transportes Terrestres — disse o senador.

Severino Medeiros Ramos Neto tem graduação em ciências jurídicas, mestrado em direito ambiental e faz doutorado em direito. Tem experiência em direito público e foi conselheiro seccional da OAB da Paraíba, de 2019 a 2021 e, de 2022 a 2024. Caso o nome dele seja confirmado pelo Senado, ocupará a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu oficialmente, em setembro, a diretoria-geral do órgão, depois de também ter sido aprovado pelos senadores.

ANTT

A ANTT é uma autarquia sob regime especial, que tem sede no Distrito Federal e está presente em todo o território nacional por meio das Unidades Regionais e Postos de Fiscalização. A finalidade é regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias, preservado o interesse público.

Constituem a esfera de atuação da ANTT: o transporte ferroviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação; a exploração da infraestrutura ferroviária e o arrendamento dos ativos operacionais correspondentes; o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; o transporte rodoviário de cargas; a exploração da infraestrutura rodoviária federal; o transporte multimodal; e o transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias e ferrovias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
