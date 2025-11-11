Programa Bolsa-Atleta RS realiza entrega de cartões aos contemplados a partir desta quarta-feira (12)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, realiza a entrega de cartões do Programa Bolsa-Atleta RS aos atletas contemplados, a partir das 10h desta quarta-feira (12/11). Os beneficiários das categorias Educacional e Olímpico, ou seus representantes, devem dirigir-se à sede da Secretaria do Esporte e Lazer, no 9º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), na Avenida Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre. O setor funciona de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h.

O Bolsa-Atleta RS Técnico iniciará as entregas na próxima semana. Já os selecionados no Bolsa-Atleta RS Rendimento serão divulgados até o final de novembro. Os editais para seleção dos beneficiários são expedidos de forma anual, com recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. O Bolsa-Atleta RS virou lei no final de 2023, quando sancionada pelo governador Eduardo Leite.

Regras para a retirada

Menores de 18 anos somente poderão retirar seu cartão acompanhados pelo responsável legal, mediante autorização assinada em cartório ou por meio da plataforma gov.br. A retirada do cartão por terceiros somente será permitida mediante apresentação de autorização autenticada em cartório, acompanhada dos documentos de identificação do autorizado e do beneficiário.

Será assinado um documento na ocasião da entrega, no qual atleta ou técnico beneficiário do programa atende a todos os requisitos legais, conforme estabelecido no Edital nº 04/2025 do Programa Bolsa-Atleta Estadual 2025 e na respectiva Instrução Normativa nº 01/2025.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3215-9400.

O Bolsa Atleta RS

O Programa Bolsa Atleta RS foi criado em 2024, na segunda gestão do governo Eduardo Leite. Neste ano, terá um aporte de R$ 4,5 milhões para desportistas e paradesportistas que representam o Estado no país e no exterior. Antes, não havia programas de subsídio periódico a atletas de alto rendimento e promissores.

São oferecidas 575 bolsas de auxílio financeiro para atletas e técnicos. Deste total, 300 são destinadas ao esporte educacional. Outras 250 bolsas são voltadas para atletas de rendimento, enquanto 25 são reservadas para atletas olímpicos e paralímpicos. O cartão Bolsa-Atleta é um cartão-saque do Banrisul no nome do beneficiado.