Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INPC recua para 0,03% em outubro e acumula 4,49% em 12 meses

Índice costuma ser utilizado para calcular reajuste de salários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 11h17
INPC recua para 0,03% em outubro e acumula 4,49% em 12 meses
© Joédson Alves/Agência Brasil

A inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou outubro em 0,03%, mostrando redução em relação ao 0,52% de setembro. Com o resultado, o acumulado de 12 meses fica em 4,49%. Nos 12 meses encerrados em setembro, o índice chegava a 5,1%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em outubro, os produtos alimentícios pesquisados pelo IBGE tiveram variação nula (0%). Já os não alimentícios subiram 0,04%.

Conta de luz ajuda

O grupo de produtos e serviços que mais puxou o INPC para baixo foi a habitação (-0,32%), que representou impacto de menos 0,06 ponto percentual.

A explicação está na migração da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para 1. No 2, há cobrança adicional de R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos. Já no nível 1, vigente em outubro, o extra é de R$ 4,46.

A cobrança extra é determinada pela Aneel para custear usinas termelétricas em tempos de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. O adicional é necessário, pois a energia gerada pelas termelétricas é mais cara que a hidrelétrica.

Salários

O INPC é muito utilizado como indexador para cálculo de reajuste anual de salários de diversas categorias.

O salário mínimo, por exemplo, além de outras métricas, leva o INPC anual de novembro para chegar ao valor no ano seguinte. O seguro-desemprego, o benefício e o teto do INSS são reajustados com base no resultado de dezembro.

>>Entenda como funciona o cálculo das taxas de inflação

INPC x IPCA

O IBGE divulgou também nesta terça-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conhecido como inflação oficial, que ficou em 0,09% em setembro e 4,68% em 12 meses .

A diferença entre os dois índices é que o INPC apura a inflação para as famílias com renda de um até cinco salários mínimos e o IPCA para lares com renda de um até 40 salários mínimos. Atualmente o mínimo é de R$ 1.518.

O IBGE confere pesos diferentes aos grupos de preços pesquisados. No INPC, por exemplo, os alimentos representam quase 25% do índice, mais do que no IPCA, cerca de 21%, pois as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Na ótica inversa, o preço de passagem de avião pesa menos no INPC do que no IPCA.

De acordo com o IBGE, a apuração do INPC “tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento”.

A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A coleta também é feita em Brasília, Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Inflação oficial de outubro fica em 0,09%, menor para o mês desde 1998

Energia elétrica residencial recuou 2,39% e puxou índice para baixo

 Divulgação
Economia Há 3 horas

Estudo indica rota do Brasil para mobilidade limpa até 2040

Veículos leves avançam com eletrificação, híbridos bioelétricos e elétricos e etanol, enquanto o transporte pesado desponta como oportunidade estra...
Economia Há 4 horas

OCDE: reforma tributária brasileira tornará economia mais competitiva

Sistema substituirá os cinco principais impostos sobre o consumo
Economia Há 13 horas

BC: bandeira de cartão terá de pagar transações em caso de falhas

Novas regras ampliam responsabilidade das bandeiras e transparência

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 16 horas

INSS e Caixa suspendem venda de seguro ligado ao crédito consignado

Subsidiária do banco restituirá valores cobrados acima do limite

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
26° Sensação
2.7 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 7 minutos

São Paulo recebe a 13ª edição da Tattoo Week na sexta com entrada gratuita
Senado Federal Há 7 minutos

COP 30 é celebrada em projeção no prédio do Congresso
Senado Federal Há 7 minutos

Indicação de Severino Ramos Neto para diretoria da ANTT segue ao Plenário
Justiça Há 7 minutos

PGR: ação do núcleo 3 mostra intenções “homicidas” de trama golpista
Câmara Há 27 minutos

Motta: Câmara não aceita perda de prerrogativas da Polícia Federal nem ofensa à soberania do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,23%
Euro
R$ 6,12 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 579,045,68 -1,87%
Ibovespa
158,024,42 pts 1.78%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias