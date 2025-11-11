Morre aos 80 anos o cantor João Chagas Leite, referência da música regional gaúcha

Morreu nesta terça-feira, 11, em Erechim, aos 80 anos, o cantor e compositor João Chagas Leite, um dos maiores representantes da música regional gaúcha. O artista lutava contra um câncer desde 2023 e teve a morte confirmada por familiares. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas ao longo do dia.

Natural de Sant’Ana do Livramento, João Chagas Leite iniciou sua carreira nos anos 1970, tornando-se presença marcante nos festivais nativistas do Estado.

Entre suas composições mais conhecidas estão “Por Quem Cantam os Cardeais”, “Desassossegos” e “Pra o Meu Consumo”, músicas que se tornaram referência na preservação da identidade cultural do Rio Grande do Sul.

Com uma discografia extensa e participações em festivais como a Califórnia da Canção Nativa, João Chagas Leite deixa um legado imensurável à música e à tradição gaúcha.