Governo do Estado divulga vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025 na Feira do Livro de Porto Alegre, quarta-feira (12)

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), realiza na quarta-feira (12/11), a cerimônia de divulgação dos vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025. O evento será às 19h, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), dentro da programação oficial da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. O prêmio tem por objetivo valorizar a literatura produzida no Rio Grande do Sul.
Participaram do concurso 334 obras, de escritores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, que foram avaliadas por comissões compostas por professores, escritores e profissionais da área do livro. A partir dessa seleção, foram indicados três títulos em cada uma das seis categorias, compondo a lista de finalistas do prêmio.
Os vencedores de cada uma das seis categorias receberão troféu e premiação de R$ 5 mil. Além disso, o escolhido como “Livro do Ano” ganhará mais R$ 5 mil, totalizando R$ 10 mil. Em 2025, as premiações em dinheiro atingem o valor de R$ 35 mil, contribuindo diretamente para incentivar os escritores e editoras, fomentando a cadeia produtiva do livro.
Organizado pelo IEL, o Prêmio Minuano de Literatura é realizado desde 2018. A partir de 2024, além de troféu, é conferida premiação em dinheiro aos vencedores. O regulamento e histórico do certame estão disponíveis no site do instituto . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .
Serviço
O quê:cerimônia de divulgação dos vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025
Quando: quarta-feira (12/11), às 19h
Onde: Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas 736,Auditório Luis Cosme, 4° andar, Porto Alegre)
Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom