Governo do Estado divulga vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025 na Feira do Livro de Porto Alegre, quarta-feira (12)

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), realiza na quarta-feira (12/11), a cerimônia de divulgação dos vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025. O evento será às 19h, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), dentro da programação oficial da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. O prêmio tem por objetivo valorizar a literatura produzida no Rio Grande do Sul.

Participaram do concurso 334 obras, de escritores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, que foram avaliadas por comissões compostas por professores, escritores e profissionais da área do livro. A partir dessa seleção, foram indicados três títulos em cada uma das seis categorias, compondo a lista de finalistas do prêmio.

Os vencedores de cada uma das seis categorias receberão troféu e premiação de R$ 5 mil. Além disso, o escolhido como “Livro do Ano” ganhará mais R$ 5 mil, totalizando R$ 10 mil. Em 2025, as premiações em dinheiro atingem o valor de R$ 35 mil, contribuindo diretamente para incentivar os escritores e editoras, fomentando a cadeia produtiva do livro.

Organizado pelo IEL, o Prêmio Minuano de Literatura é realizado desde 2018. A partir de 2024, além de troféu, é conferida premiação em dinheiro aos vencedores. O regulamento e histórico do certame estão disponíveis no site do instituto . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .

Lista dos finalistas

Categoria Narrativa Longa “Açougueira”, de Marina Monteiro, Ed. Claraboia “A mulher de dois esqueletos”, de Julia Dantas, Ed. Dublinense “Vera”, de José Falero, Ed. Todavia





Categoria Narrativa Curta “Cidade abstrata”, de Flávio Kiefer, Ed. Libretos “Condições ideais de navegação para iniciantes”, de Natalia Borges Polesso, Ed. Cia. das Letras “Flora e fauna”, de Luciana Brandão, Ed. Libertinagem





Categoria Poesia “A passageira”, de Lorena Martins, Ed. 7Letras “Kitnet de vidro”, de Diuli de Castilhos, Ed. Laranja Original “O mar enquanto”, de Diego Lock Farina, Ed. Contratempo





Categoria Infantil “Deu a louca nas lendas”, de Antônio Schimeneck, Anna Claudia Ramos e Rafa Antón, Ed. Ciranda na Escola “Meu pai saiu para fazer barcos”, de Pablo Morenno e Lumina Pirilampus, Ed. Abacatte Editorial

“Mundo robô”, de Christian David, Alexandre Brito e Isabela Santos, Ed. Ama Livros





Categoria Juvenil “Até que o divórcio vos reúna”, de Bruna Tessuto, Ed. Metamorfose “6 estrelas e o mistério da dama fantasma”, de Maristela Scheuer Deves, Ed. Avec “Pólvora”, de Rafael Marantes, Ed. Libretos





Categoria Não Ficção “A enchente de 24”, de André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes, Ed. BesouroBox “Da sempre tua”, de Claudia Tajes e Diana Corso, Ed. Arquipélago “O que não tem censura nem nunca terá”, de Márcio Pinheiro, Ed. L&PM





Serviço

O quê:cerimônia de divulgação dos vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025

Quando: quarta-feira (12/11), às 19h

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas 736,Auditório Luis Cosme, 4° andar, Porto Alegre)



