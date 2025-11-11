Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Instituto Athlon vence Brasileiro de goalball masculino pela 1ª vez

SESI-SP garante octacampeonato na competição feminina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 00h12

O Instituto Athlon-SP conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro de goalball masculino. Na decisão, a equipe bateu o IRM-PR pelo placar de 5 a 4, no último domingo (9), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

“É uma emoção muito grande conquistar esse título inédito e ainda marcar o gol da vitória. Foi uma partida equilibrada do início ao fim, e esse resultado coroa todo o trabalho que temos feito ao longo dos últimos anos”, afirmou Emerson, o autor do gol decisivo do Instituto Athlon-SP.

Já o título feminino ficou com o SESI-SP, que bateu o ICEMAT-MT por 3 a 0 para garantir o octacampeonato da competição (após triunfar em 2024, 2023, 2022, 2019, 2017, 2016 e 2013). O detalhe é que as equipes reeditaram a final de 2024, oportunidade na qual o Sesi triunfou por 9 a 0.

“Encontrar o ICEMAT de novo nessa final é muito legal porque é uma equipe que vem jogando bem como a gente. O placar menor que o do ano passado exigiu mais paciência e concentração, e conseguimos manter isso”, declarou Daniele Longhini, ala esquerda do SESI-SP.

Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), o torneio reuniu 12 equipes no masculino e dez no feminino.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Manoel Messias volta a conquistar etapa da Copa do Mundo no Chile

Atleta cearense garante o ouro em San Pedro de la Paz
Esportes Há 5 horas

Seleção realiza primeiro treino para amistosos na Europa

Brasil enfrenta Senegal no próximo sábado (15) na Inglaterra

 Foto: Divulgação Éder Szerwieski
Atletismo Há 10 horas

Érica volta às competições com vitória em Derrubadas

Aproveitando o evento, Érica também participou da prova de 8,6 km, utilizando o percurso como parte de sua preparação para o Campeonato Regional Noroeste e Missões
Esportes Há 17 horas

Fla vence, aproveita derrota do Palmeiras e volta a igualar rival

Rubro-negro derrota Santos no Maracanã; Verdão cai para o Mirassol
Esportes Há 1 dia

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes

Três primeiros jogos do domingo tiveram apenas um gol

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
17° Sensação
2.11 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 56 minutos

Programador acusado de facilitar descontos ilegais fica calado na CPMI do INSS
Economia Há 56 minutos

BC: bandeira de cartão terá de pagar transações em caso de falhas
Esportes Há 56 minutos

Instituto Athlon vence Brasileiro de goalball masculino pela 1ª vez
Economia Há 4 horas

INSS e Caixa suspendem venda de seguro ligado ao crédito consignado
Economia Há 4 horas

Vagas de aprendizagem no trabalho mantém alta e chegam a 710 mil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,32%
Euro
R$ 6,11 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 598,750,09 +0,91%
Ibovespa
155,257,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias