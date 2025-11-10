Érica volta às competições com vitória em Derrubadas

Após um breve período afastada das pistas, a atleta Érica retornou às competições no último sábado (8) e já subiu ao lugar mais alto do pódio. Mesmo ainda retomando o ritmo — com apenas três dias de treinos —, ela participou da rústica de Derrubadas, disputando a prova de 2 quilômetros, onde conquistou o 1º lugar com uma performance segura e consistente.

Aproveitando o evento, Érica também participou da prova de 8,6 km, utilizando o percurso como parte de sua preparação para o Campeonato Regional Noroeste e Missões, que será realizado no próximo final de semana, em Dezesseis de Novembro.

A atleta destacou que o sábado foi de conquista, treino e diversão, reforçando seu compromisso com o esporte e demonstrando que está pronta para os novos desafios da temporada.