Segunda, 10 de Novembro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Érica volta às competições com vitória em Derrubadas

Aproveitando o evento, Érica também participou da prova de 8,6 km, utilizando o percurso como parte de sua preparação para o Campeonato Regional Noroeste e Missões

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
10/11/2025 às 14h53
Érica volta às competições com vitória em Derrubadas
Foto: Divulgação Éder Szerwieski

Após um breve período afastada das pistas, a atleta Érica retornou às competições no último sábado (8) e já subiu ao lugar mais alto do pódio. Mesmo ainda retomando o ritmo — com apenas três dias de treinos —, ela participou da rústica de Derrubadas, disputando a prova de 2 quilômetros, onde conquistou o 1º lugar com uma performance segura e consistente.

Aproveitando o evento, Érica também participou da prova de 8,6 km, utilizando o percurso como parte de sua preparação para o Campeonato Regional Noroeste e Missões, que será realizado no próximo final de semana, em Dezesseis de Novembro.

A atleta destacou que o sábado foi de conquista, treino e diversão, reforçando seu compromisso com o esporte e demonstrando que está pronta para os novos desafios da temporada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 10 horas

Fla vence, aproveita derrota do Palmeiras e volta a igualar rival

Rubro-negro derrota Santos no Maracanã; Verdão cai para o Mirassol
Esportes Há 23 horas

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes

Três primeiros jogos do domingo tiveram apenas um gol
Esportes Há 24 horas

Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas

Último dia de competição teve 6 medalhas para o país, sendo 5 de ouro
Esportes Há 24 horas

Fórmula 1: Lando Norris vence GP do Brasil e abre vantagem na ponta

Gabriel Bortoleto abandonou na primeira volta
Esportes Há 1 dia

Cruzeiro e Fluminense jogam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam a partir das 16h deste domingo (9)

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
25° Sensação
2.17 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Terça
28° 13°
Quarta
21° 16°
Quinta
28° 15°
Sexta
28° 15°
Sábado
29° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 23 minutos

Instituto de Psiquiatria completa 84 anos de atividades em Saúde Mental e melhorias importantes
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova medidas para incentivar acessibilidade em aplicativos de transporte e entrega
Economia Há 37 minutos

Justiça do Rio decreta falência da Oi em meio a dívida de R$ 1,7 bi
Política Há 37 minutos

Relator submete atuação da PF contra facções a pedido de governador
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova dispensa de autorização de prefeitos para obras do Minha Casa, Minha Vida

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,50%
Euro
R$ 6,13 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 597,014,66 +2,66%
Ibovespa
155,045,84 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias