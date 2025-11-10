Comissão debate atividades da Confederação Brasileira do Desporto Universitário

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (12), audiência pública para discutir as atividades da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

O debate atende a pedido do deputado Douglas Viegas (União-SP). O objetivo é fazer um balanço e discutir o planejamento das ações desenvolvidas pela confederação, que recentemente elegeu nova presidência.

A entidade é responsável pela administração do desporto universitário no Brasil, organizando competições e eventos oficiais. Funciona em um sistema federativo, com federações estaduais e do Distrito Federal.

Por receber recursos públicos oriundos das loterias, Viegas ressalta que é importante que a confederação apresente à comunidade do esporte universitário — gestores, dirigentes, atletas e treinadores — uma prestação de contas sobre suas atividades.