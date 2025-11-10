Audiência pública debate transporte de cargas em Foz do Iguaçu (PR)

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (11), audiência pública sobre as implicações econômicas e logísticas decorrentes da circulação de veículos de carga no município de Foz do Iguaçu (PR) fora do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre.

O acordo, firmado entre países da América do Sul, regulamenta o transporte rodoviário de cargas e passageiros entre fronteiras.

O debate foi solicitado pelo deputado Toninho Wandscheer (PP-PR) e está previsto para as 16 horas, em plenário a ser definido.

O tratado busca:

harmonizar normas administrativas para veículos, motoristas e empresas transportadoras;

reduzir barreiras burocráticas e aduaneiras; e

garantir segurança jurídica e operacional para o transporte de cargas e passageiros.

"A ausência de regulamentação específica para veículos de carga fora do acordo tem gerado entraves operacionais, impactos na mobilidade urbana, além de potenciais riscos à segurança viária e ao desenvolvimento urbano da região", afirma Toninho Wandscheer.