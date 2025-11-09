Domingo, 09 de Novembro de 2025
10°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes

Três primeiros jogos do domingo tiveram apenas um gol

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 19h21

Com o Campeonato Brasileiro em seu sprint final, o Cruzeiro viu suas chances de se tornar campeão novamente após 11 anos diminuírem neste domingo (9). A Raposa empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Mineirão, diante de mais de 53 mil pessoas, chegando aos 64 pontos em 33 jogos, ainda em terceiro lugar.

A equipe mineira tinha a chance de ultrapassar o Flamengo mesmo que momentaneamente, mas vai seguir atrás do Rubro-Negro (65 pontos), que ainda entra em campo na rodada e tem um jogo a mais para fazer. O líder Palmeiras, que soma 68 pontos antes de jogar neste domingo, também tem um duelo a mais por fazer.

Em Belo Horizonte, as melhores oportunidades das duas equipes foram no primeiro tempo. Uma cabeçada de Kaiki atingiu a trave e foi salva no rebote pelo goleiro Fábio, do Fluminense, que também fez outras duas grandes intervenções, uma delas em finalização de Matheus Pereira dentro da área. Pelo lado tricolor, Hércules acertou o travessão da meta defendida por Cássio.

O time das Laranjeiras agora soma 51 pontos, ainda na sétima posição.

Ceará X Corinthians

O único gol da tarde de domingo foi marcado em São Paulo. O Ceará visitou o Corinthians na Neo Química Arena e saiu com a vitória pelo placar mínimo. O gol foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o Vozão teve contra-ataque e Pedro Henrique encontrou Galeano livre na área. Ele finalizou de primeira e marcou.

O resultado levou a equipe cearense aos mesmos 42 pontos e 11 vitórias do Timão , mas por ter um saldo de gols melhor (1 contra -3) o Ceará fica à frente na tabela, em 12º.

No outro duelo da tarde de domingo, nada de gols em Salvador. Vitória e Botafogo ficaram no 0 a 0 no Barradão. O resultado manteve o Leão baiano momentaneamente fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos. Já o Alvinegro continua na sexta colocação, agora com 52 pontos.

Resultados de sábado (08/11):

  • Sport 2 x 4 Atlético-MG
  • Vasco 1 x 3 Juventude
  • Internacional 2 x 2 Bahia
  • São Paulo 0 x 1 Bragantino
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas

Último dia de competição teve 6 medalhas para o país, sendo 5 de ouro
Esportes Há 3 horas

Fórmula 1: Lando Norris vence GP do Brasil e abre vantagem na ponta

Gabriel Bortoleto abandonou na primeira volta
Esportes Há 13 horas

Cruzeiro e Fluminense jogam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam a partir das 16h deste domingo (9)
Esportes Há 1 dia

GP de Interlagos: Lando Norris larga na pole position no domingo

Piloto inglês abre frente na classificação com vitória na sprint
Esportes Há 1 dia

Brasil cai nos pênaltis para o México e fecha em 4º no Mundial Sub-17

Mexicanas fazem 3 a 1 após brasileiras desperdiçarem três cobranças

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 24°
17° Sensação
2.44 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
26° 11°
Terça
27° 13°
Quarta
25° 17°
Quinta
29° 17°
Sexta
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes
Geral Há 2 horas

Ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado, diz ministro
Educação Há 2 horas

Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa

Trânsito Fatal Há 3 horas

Jovem de 17 anos morre após acidente próximo ao Mirante da Santa, em Barra do Guarita
Educação Há 3 horas

Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 590,255,77 +0,99%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias