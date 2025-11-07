Sexta, 07 de Novembro de 2025
Anhanguera busca entrar para o Guinness Book com maior caipirinha do mundo

De 7 a 9 de novembro, a pequena Anhanguera (GO) realiza o 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti, com shows, oficinas, concurso culinário e a tent...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 17h08
Vivianne Alves

Anhanguera (GO), menor município de Goiás e o 2º menor do Brasil, está prestes a fazer história. De 7 a 9 de novembro de 2025, a cidade realiza a etapa principal do 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti, que este ano tentará inserir Goiás no Guinness Book com a maior caipirinha do mundo.

O evento teve início no dia 25 de outubro, com show gospel de Ketelyn Amanda, e segue com álbum de figurinhas educativo, shows, oficinas gastronômicas, concurso culinário, feiras e atrações culturais. A programação integra as comemorações dos 72 anos de emancipação de Anhanguera e reforça o título de Capital do Limão Taiti em Goiás, concedido pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Ronaldo Caiado.

Apesar de ter apenas 913 habitantes em 55,5 km², segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município movimenta cultura, turismo e economia com o festival, que já recebeu mais de 7 mil visitantes em um único dia, na edição de 2024.

Guinness Book: 1.500 litros de caipirinha

O principal destaque de 2025 será a tentativa de produzir a maior caipirinha do mundo. Uma equipe de 11 pessoas irá preparar 1.500 litros da bebida, superando o recorde atual de 1.000 litros registrado em Belo Horizonte (MG). A medição oficial será realizada no dia 9 de novembro, às 10h, com presença de fiscais e registro para envio ao Guinness Book.

Um dos responsáveis pela montagem da estrutura da maior caipirinha do mundo é o engenheiro civil Gilson Paiva, que também é chefe de gabinete do município. Ele explica que a bebida será preparada em uma betoneira de 400 litros, seguindo critérios técnicos e sanitários, e depois armazenada em um tonel de aço inox com capacidade para 1.500 litros. A receita impressiona pelo volume de ingredientes: 380 kg de limão taiti, 100 litros de cachaça, 680 litros de água mineral, 170 kg de açúcar e 150 sacos de gelo. “São medidas calculadas para garantir sabor, equilíbrio e segurança durante o preparo. É um desafio grande, mas feito com orgulho para representar Anhanguera. É um momento histórico. Tudo foi planejado com rigor técnico, higiene e segurança para garantir que Anhanguera entre para o livro dos recordes”, afirma.

Cultura, economia e identidade

Criado inicialmente como concurso gastronômico, o evento se consolidou como festival a partir da terceira edição, valorizando o potencial agrícola do município, especialmente o cultivo do limão taiti, base da economia local.

“O Festival do Limão Taiti simboliza o orgulho da nossa cidade e mostra ao Brasil que, mesmo pequenos em tamanho, somos grandes em potencial, criatividade e história. Agora queremos levar Anhanguera ao Guinness com a maior caipirinha do mundo. Temos confiança, união e orgulho do que estamos construindo”, ressalta o prefeito Marcelo Paiva (MDB). “Sonhamos grande: além do título de Capital do Limão Taiti, vamos buscar o recorde mundial da maior caipirinha. A cidade está preparada para esse momento. Estamos prontos para fazer história mais uma vez. A confiança do nosso povo é o nosso ingrediente principal”, completa.

O festival busca fortalecer a identidade cultural, atrair turistas, impulsionar o comércio e valorizar produtores, empreendedores e trabalhadores locais.

Preparativos e expectativa da comunidade

Antes mesmo do início das festividades, a população já vivia o clima do Festival por meio do álbum de figurinhas educativo “Anhanguera: Terra do Limão Taiti — Fazendo ainda melhor”. Distribuído nas escolas e para moradores, o álbum preparou crianças, jovens e adultos para compreenderem a importância do limão taiti para a economia, a cultura e a identidade do município. Essa ação, realizada em parceria com a Issi Comunicação e Consultoria, contribuiu para despertar senso de pertencimento e engajamento social, fazendo com que a comunidade chegasse ao festival mais informada, participativa e orgulhosa de suas raízes.

A expectativa também é grande entre comerciantes, agricultores e empreendedores locais. Durante o festival, barracas de culinária, artesanato, bebidas e produtos derivados do limão taiti movimentam a economia e geram renda para dezenas de famílias. Hotéis e pousadas de cidades vizinhas registram aumento na procura, e produtores rurais destacam que o evento ajuda a valorizar a agricultura familiar e abrir novos mercados para o fruto.

Programação principal

7 de novembro (sexta-feira)
9h – Oficina gastronômica (Carreta Senar)
21h – Abertura oficial
22h – Show com Carvalho & Mariano
00h – Show com Felipe & Falcão
2h – DJ Rhay Machado e DJ Freddy Vox

8 de novembro (sábado)
15h30 – Amistoso de futebol
16h – Cozinha-show
19h30 – Missa em Ação de Graças
22h – Desafio do Limão (competição de chupação de limão)
23h – Show com Maryedda Fernandes
00h30 – DJ Vovô James

9 de novembro (domingo)
10h – Produção da maior caipirinha do mundo
11h – Final do Concurso Gastronômico
12h – Almoço com feijoada
12h15 – Show Pagode do Jorge

Serviço
Evento: 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti
Local: Anhanguera/Goiás
Data: 25 de outubro a 9 de novembro de 2025
Realização: Prefeitura Municipal de Anhanguera
Apoio: Governo de Goiás, Goiás Fomento, Sistema Faeg/Senar, Federação Goiana de Municípios e Sebrae Goiás

