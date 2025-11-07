Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relator diz que PEC da Segurança Pública abre debate sobre o papel da União e dos estados; assista

Deputado avisa, no entanto, que a proposta sozinha não resolverá os problemas da violência no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/11/2025 às 14h38

O relator da proposta de emenda à Constiuição que reformula a segurança pública ( PEC 18/25 ), deputado Mendonça Filho (União-PE), afirmou que a proposta sozinha não resolverá os problemas da violência no Brasil, mas tem o mérito de abrir o debate sobre o papel da União, dos estados e das forças de segurança.

Em entrevista ao Me Conta+ , videocast das redes sociais da Câmara dos Deputados, ele disse que a crise na segurança é resultado da ausência do Estado em regiões dominadas pelo crime organizado.

Algumas pesquisas citadas pelo relator afirmam que 25% da população brasileira vive sob influência de facções. "O Rio de Janeiro é a face mais visível e talvez a mais negativa desse quadro geral", exemplificou.

Para o parlamentar, o enfrentamento da criminalidade precisa ser feito em várias frentes — com presença do poder público, fortalecimento das polícias e ações sociais que reduzam a vulnerabilidade da população.

Combate descentralizado
Mendonça Filho defendeu que o combate ao crime seja descentralizado, com protagonismo dos estados e atuação coordenada da União.

Ele criticou a ideia de concentrar em Brasília o comando da política de segurança e citou experiências de países onde o sistema é descentralizado, como Estados Unidos e Alemanha.

“Não dá para Brasília comandar o combate à violência no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul”, criticou, ressaltando a autonomia dos estados.

Propostas do relator
O relator também propõe medidas práticas para melhorar a integração entre as forças, como:

  • o compartilhamento de bancos de dados,
  • a autorização para policiais militares e rodoviários federais lavrarem termos de ocorrência de crimes leves, e
  • o recrudescimento de penas para crimes hediondos, sem direito à progressão.

Sistema carcerário
Mendonça Filho cita o modelo de gestão de Goiás como exemplo de sistema prisional eficiente e cobra mais disciplina e recursos nas penitenciárias.

Para isso, o deputado defende reforço no Fundo Nacional de Segurança Pública, que representa menos de 1% do investimento total no setor, e quer que parte dos bens apreendidos de organizações criminosas vá diretamente para esse fundo.

O relator acredita que o governo federal deve focar em crimes interestaduais e internacionais — como tráfico de drogas e armas — e trabalhar em cooperação com estados e municípios.

Votação do parecer
Mendonça Filho adiantou que durante este mês a comissão especial que analisa a PEC da Segurança fará novas audiências públicas.

O relatório deve ser entregue até o dia 4 de dezembro. “Esse é meu compromisso com o presidente [da Câmara dos Deputados] Hugo [Motta]]”, reforçou. “Nosso relatório será ousado, será firme e bastante consistente.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova obrigação de obras licenciadas adotarem medidas de prevenção de desastres

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova ampliação de prazos e novas regras para proteção de cultivares

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Audiência na Câmara discute regulamentação de apostas esportivas

Deputado alerta que as apostas no Brasil estão crescendo e que normas precisam preservar os direitos do consumidor

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que obriga hospitais a orientar pais de recém-nascidos sobre primeiros socorros

Proposta seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votado no Plenário da Câmara

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

CCJ aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais

Proposta segue para o Senado, caso não haja recurso para ser votada pelo Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
4.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova obrigação de obras licenciadas adotarem medidas de prevenção de desastres
Geral Há 11 minutos

Abin diz que projeto das UPPs resultou na expansão nacional do CV
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova ampliação de prazos e novas regras para proteção de cultivares
Agricultura Há 27 minutos

Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos
TEMPO Há 32 minutos

Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,24%
Euro
R$ 6,17 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 583,245,29 +2,53%
Ibovespa
153,493,95 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias