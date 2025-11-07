CPMI do INSS solicita proteção para o deputado Duarte Jr. após ameaças

O vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), solicitou proteção policial para ele e sua família após receber ameaças do deputado estadual maranhense Edson Araújo.

Araújo, também filiado ao PSB, é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que recebeu recursos dos descontos não autorizados nas aposentadorias e pensões do INSS.

Duarte Jr. afirmou que as ameaças não vão intimidar as investigações da CPMI. "Neste país, quem comete crime fica livre, fica impune, e quem faz o que é justo vive num estado de insegurança, de medo."

"Peço ajuda de vossas excelências para que eu possa garantir o mínimo de segurança para minha família para que a gente possa continuar com esses trabalhos", solicitou o deputado.

Proteção concedida

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), acolheu o pedido de Duarte Jr. "Vamos oficiar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que junto à Polícia Legislativa faça proteção em Brasília e a Polícia Federal possa fazer a proteção à família e ao nosso vice-presidente no Maranhão", disse.

Duarte Jr. recebeu a solidariedade de diversos integrantes da CPMI, inclusive com a sugestão de convocação de Edson Araújo ao colegiado.