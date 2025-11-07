Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPMI do INSS solicita proteção para o deputado Duarte Jr. após ameaças

Ele foi ameaçado por um deputado estadual vinculado a uma entidade que recebeu recursos dos descontos não autorizados nas aposentadorias do INSS

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/11/2025 às 14h38
CPMI do INSS solicita proteção para o deputado Duarte Jr. após ameaças
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), solicitou proteção policial para ele e sua família após receber ameaças do deputado estadual maranhense Edson Araújo.

Araújo, também filiado ao PSB, é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que recebeu recursos dos descontos não autorizados nas aposentadorias e pensões do INSS.

Duarte Jr. afirmou que as ameaças não vão intimidar as investigações da CPMI. "Neste país, quem comete crime fica livre, fica impune, e quem faz o que é justo vive num estado de insegurança, de medo."

"Peço ajuda de vossas excelências para que eu possa garantir o mínimo de segurança para minha família para que a gente possa continuar com esses trabalhos", solicitou o deputado.

Proteção concedida
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), acolheu o pedido de Duarte Jr. "Vamos oficiar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que junto à Polícia Legislativa faça proteção em Brasília e a Polícia Federal possa fazer a proteção à família e ao nosso vice-presidente no Maranhão", disse.

Duarte Jr. recebeu a solidariedade de diversos integrantes da CPMI, inclusive com a sugestão de convocação de Edson Araújo ao colegiado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova obrigação de obras licenciadas adotarem medidas de prevenção de desastres

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 28 minutos

Comissão aprova ampliação de prazos e novas regras para proteção de cultivares

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Audiência na Câmara discute regulamentação de apostas esportivas

Deputado alerta que as apostas no Brasil estão crescendo e que normas precisam preservar os direitos do consumidor

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que obriga hospitais a orientar pais de recém-nascidos sobre primeiros socorros

Proposta seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votado no Plenário da Câmara

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

CCJ aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais

Proposta segue para o Senado, caso não haja recurso para ser votada pelo Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
4.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova obrigação de obras licenciadas adotarem medidas de prevenção de desastres
Geral Há 11 minutos

Abin diz que projeto das UPPs resultou na expansão nacional do CV
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova ampliação de prazos e novas regras para proteção de cultivares
Agricultura Há 27 minutos

Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos
TEMPO Há 32 minutos

Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,24%
Euro
R$ 6,17 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 583,245,29 +2,53%
Ibovespa
153,493,95 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias