Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral

Empresa mineira oferece soluções para evitar imprevistos durante o luto e aposta em serviços para uso também em vida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 13h47
Imagem de Freepik

Um levantamento realizado pela Zurik Advisors, encomendado pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep) e divulgado pela InfoMoney, aponta que o mercado de cuidados com a morte, conhecido como death care, já movimenta cerca de R$ 13 bilhões por ano no Brasil. No entanto, a estimativa global do setor é ainda mais significativa, com projeção de atingir US$ 207,38 bilhões até 2033, de acordo com a Business Research Insights.

Apesar dos números expressivos, o planejamento familiar para lidar com situações delicadas, como o falecimento de um ente querido, ainda é negligenciado por grande parte da população brasileira. Dados divulgados pelo site Poder360 apontam que 30% dos brasileiros não teriam R$ 200 disponíveis para enfrentar uma emergência.

A Caixa de Benefícios, empresa que atua no setor de proteção e assistência familiar, busca reverter esse cenário por meio de soluções que combinam serviços funerários com funcionalidades também para o dia a dia. Com atendimento humanizado, a companhia alcançou o marco de 20 mil vidas atendidas em 2025.

"Nossa missão é transformar a incerteza em serenidade. Acreditamos que ninguém deveria enfrentar os momentos mais difíceis da vida sozinho. Por isso, não queremos apenas vender um serviço, mas oferecer paz de espírito nos momentos mais delicados", afirma Mateus Figueiredo Nicolau, cofundador e diretor de estratégia e crescimento da empresa.

Para ampliar o acesso à informação e desmistificar o tema da morte, o executivo ressalta a aposta em uma abordagem que une planejamento antecipado e assistência imediata às famílias.

"Nosso objetivo é apoiar as famílias que não contam com essa assistência em um dos momentos mais difíceis de suas vidas, evitando que precisem vender o pouco que conquistaram devido a imprevistos decorrentes do luto, já que um funeral completo pode custar até R$ 10 mil", explica Nicolau.

"Cada cliente é atendido de forma personalizada para que suas necessidades sejam compreendidas e para que contrate os serviços que realmente fazem sentido para ele. O tema da morte é delicado, mas é a única certeza da vida. Nossa abordagem foca em proporcionar serenidade, paz, tranquilidade e apoio às famílias brasileiras", acrescenta.

Serviços para uso em vida

Além do plano funerário, a Caixa de Benefícios oferece uma gama de serviços voltados para o uso também em vida, como assistência residencial com chaveiro, eletricista, bombeiro hidráulico e reparo de eletrodomésticos.

Os clientes também têm acesso a um check-up médico anual e rede de descontos em medicamentos. "Dados da Agência Nacional de Saúde (ANS) indicam que apenas 24,8% dos brasileiros possuem um plano privado. Nesse cenário, acreditamos que esses serviços de uso diário complementam nossa proposta de cuidar integralmente dos clientes, oferecendo proteção e cuidado para sua vida, sua família e sua residência", afirma o executivo.

A empresa também tem investido em inovação para tornar os serviços mais acessíveis. A contratação pode ser feita via WhatsApp ou por telefone. O atendimento é dividido entre uma central comercial, para assuntos financeiros e cadastrais, e suporte 24 horas para acionamento dos serviços.

"Oferecemos contratação 100% remota com nossa equipe de vendas e a inclusão de pessoas no plano, como amigos ou familiares. Todo esse processo pode ser realizado em apenas 5 a 10 minutos", conclui Nicolau.

Para saber mais, basta acessar: http://www.caixadebeneficios.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos / freepik
