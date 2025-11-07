Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão especial debate policiamento comunitário e guardas municipais

A comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública ( PEC 18/25 ) promove debate na terça-feira (11) sobre pol...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/11/2025 às 11h43

A comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública ( PEC 18/25 ) promove debate na terça-feira (11) sobre policiamento comunitário e guardas municipais. A audiência pública está marcada para as 10 horas, no plenário 2.

O debate atende a requerimentos dos deputados Capitão Alden (PL-BA), Sanderson (PL-RS), Alberto Fraga (PL-DF), Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) e Delegada Ione (Avante-MG).

Segundo os parlamentares, o debate contribuirá para aperfeiçoar a proposta, conhecida como PEC da Segurança Pública, que visa modernizar o pacto federativo brasileiro, redefinindo atribuições e responsabilidades entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

Sanderson ressalta que a segurança pública é um dos temas mais sensíveis e urgentes da atualidade. "Diversas pesquisas de opinião revelam que a violência, a criminalidade e o sentimento de insegurança figuram entre as maiores preocupações da população brasileira, superando temas historicamente prioritários como saúde e educação", diz.

"Nesse contexto, torna-se imperativo que o Parlamento atue de forma diligente, promovendo um amplo debate sobre as mudanças propostas, ouvindo especialmente aqueles que estão na linha de frente da gestão da segurança pública", acrescenta.

Para Delegada Ione, os debates são essenciais para avaliar os reais impactos da proposta e garantir que o tema seja tratado com profundidade.

“A chamada ‘PEC da Segurança Pública’ tem sido apresentada como uma resposta simbólica à crescente crise na área, mas não contempla, em seu texto, instrumentos concretos de implementação, financiamento ou valorização dos profissionais de segurança, nem mecanismos que garantam avanços efetivos na proteção da população”, afirma.

PEC da Segurança Pública
Elaborada pelo governo federal, a PEC 18/25 reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança.

O texto está baseado em um tripé: constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje amparado por lei ordinária ( Lei 13.675/18 ); amplia competências de órgãos de segurança, como a Polícia Federal (PF); e fortalece o papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública.

Comissão
A comissão da PEC da Segurança Pública é presidida pelo deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA). O colegiado tem como relator o deputado Mendonça Filho (União-PE).

A admissibilidade da proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em julho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão debate atuação do crime organizado no sistema financeiro e no setor de combustíveis

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (11) audiência pública para discutir a atuação do crime organizado n...
Câmara Há 3 horas

Isenção de Imposto de Renda sobre salário de professores é tema de audiência na Câmara

A medida é tema de projeto em análise na Comissão de Educação
Câmara Há 3 horas

Audiência discute que profissionais podem atuar na área de saúde estética

Os interessados poderão enviar perguntas para os convidados
Câmara Há 3 horas

Comissão debate qualidade de vida de pessoas transplantadas

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (11) audiência pública para discutir a...
Câmara Há 3 horas

Audiência na Câmara debate impactos da tercerização na área da saúde

Deputado afirma que prática tem elevado os gastos públicos em saúde

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
25° Sensação
5.48 km/h Vento
74% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo
Economia Há 32 minutos

Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Senado Federal Há 1 hora

Grupo de Trabalho deverá propor regras para mineração em terras indígenas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,02%
Euro
R$ 6,19 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 572,785,79 +0,47%
Ibovespa
153,053,63 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias