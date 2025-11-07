Audiência discute que profissionais podem atuar na área de saúde estética

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados discute, na próxima terça-feira (11), o Projeto de Lei 2717/19 , que reconhece a saúde estética como área de atuação de profissionais de:

Biologia,

Biomedicina,

Enfermagem,

Farmácia,

Fisioterapia e

Fonoaudiologia.

O debate foi solicitado pelo deputado Eduardo Velloso (União-AC), e será realizado às 11 horas, no plenário 7.

A audiência será interativa. Confira a lista de convidados e envie suas perguntas

Procedimentos estéticos

A proposta busca regulamentar e qualificar o exercício das práticas estéticas realizadas por profissionais da saúde, garantindo segurança e eficácia nos procedimentos.

Os deputados ouvirão representantes de instituições de ensino, entidades de classe, profissionais da saúde e da sociedade. A intenção é promover um diálogo plural e democrático sobre os impactos e desafios da regulamentação.