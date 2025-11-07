Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro

Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 11h29
Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
© José Cruz/Agência Brasil

O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu em outubro, com registro de mais saques do que depósitos. As saídas superaram as entradas em R$ 9,7 bilhões, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Banco Central (BC).

No mês passado, foram aplicados R$ 351,9 bilhões, contra saques da ordem de R$ 361,6 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram R$ 6,4 bilhões. O saldo da poupança é pouco mais de R$ 1 trilhão.

Trata-se do quarto mês seguido de resultado negativo na poupança. Os quatro primeiros meses do ano também foram de retiradas, seguidos dos meses de maio e junho com entradas líquidas. No acumulado de 2025, a caderneta tem resgate líquido de R$ 88,1 bilhões.

Nos últimos anos, a caderneta vem registrando mais saques que depósitos. Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas da poupança foram R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente.

Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic – a taxa básica de juros – em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. Em julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC interrompeu o ciclo de aumento de juros após sete altas seguidas na Selic e, desde então, vem mantendo a taxa em 15% ao ano .

O objetivo da autoridade monetária é garantir que a meta da inflação, de 3%, seja alcançada. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida; e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Em 12 meses, até setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - considerado a inflação oficial do país – acumula alta de 5,17%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 21 minutos

China suspende proibição de compra de carne de frango do Brasil

Associação de produtores comemora retomada de venda do produto

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Petrobras pagará dividendos a acionistas em duas parcelas

Pagamento foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Isenção do IR reduz desigualdade e incentiva consumo, diz especialista

Matéria isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Petrobras anuncia lucro líquido de R$ 32,7 bi no terceiro trimestre

Resultado foi impulsionado por aumento do preço de óleo e gás
Economia Há 16 horas

Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço

Ásia e Europa compensaram queda de 37,9% nas vendas para EUA

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
22° Sensação
4.03 km/h Vento
84% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs
Economia Há 4 minutos

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
Energia Há 4 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina
Fazenda Há 4 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025
Esporte Local Há 9 minutos

Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,24%
Euro
R$ 6,20 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 568,776,94 -0,50%
Ibovespa
152,716,22 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias