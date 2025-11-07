Comissão debate qualidade de vida de pessoas transplantadas

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (11) audiência pública para discutir a qualidade de vida das pessoas transplantadas no Brasil.

A reunião será realizada no plenário 13, às 13 horas.

O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). O objetivo é discutir os desafios enfrentados pelos transplantados, como o acesso a tratamentos contínuos, fornecimento de medicamentos imunossupressores, acompanhamento médico adequado e políticas públicas voltadas à reabilitação e à reinserção social.

"Os transplantados enfrentam uma realidade que se estende muito além do procedimento cirúrgico, exigindo acompanhamento permanente, cuidados especializados e políticas de saúde que garantam a continuidade do tratamento", afirma.

Duarte Jr. acrescenta a necessidade de ampliar a conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos, além de fortalecer redes de apoio e avaliar a efetividade dos programas governamentais voltados à saúde dos transplantados.