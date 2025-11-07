Comissão debate melhoramento genético do gado leiteiro

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (11) audiência pública sobre a importância do melhoramento genético do gado leiteiro para a pecuária.

A reunião será realizada às 14h30, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Rafael Simões (União-MG). Segundo ele, o objetivo é discutir políticas que incentivem o acesso dos pequenos produtores às tecnologias de reprodução e melhoramento genético do rebanho leiteiro.

Rafael Simões acrescenta que essas tecnologias, como a transferência de embriões, podem democratizar o acesso a linhagens de alto mérito genético e aumentar a renda no campo.

“O melhoramento genético do gado leiteiro representa um dos principais caminhos para aumentar a eficiência, a produtividade e a rentabilidade da atividade leiteira, especialmente entre os pequenos produtores”, afirma.