Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras pagará dividendos a acionistas em duas parcelas

Pagamento foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 09h38
Petrobras pagará dividendos a acionistas em duas parcelas
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos, no valor de R$ 12,16 bilhões, equivalente a R$ 0,94320755 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de setembro de 2025.

O pagamento proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas. Essa política prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano de negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), e observadas as demais condições, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Essa distribuição não compromete a sustentabilidade financeira da companhia.

Os proventos serão pagos em duas parcelas nos meses de fevereiro e março de 2026, da seguinte forma: R$ 0,94320755 por ação ordinária e preferencial em circulação, sendo que a primeira parcela, no valor de R$ 0,47160378, será paga em 20 de fevereiro de 2026 e a segunda, no valor de R$ 0,47160377 em 20 de março de 2026.

No dia 22 de dezembro de 2025, receberão os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e record date e, em 26 de dezembro de 2025, os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE). As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 a partir de 23 de dezembro de 2025.

Para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3, o pagamento da primeira parcela será realizado no dia 20 de fevereiro de 2026 e o da segunda parcela no dia 20 de março de 2026. Os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 27 de fevereiro de 2026 e a partir de 27 de março de 2026, respectivamente.

A definição da forma de distribuição - dividendos e/ou juros sobre capital próprio - ocorrerá até 11 de dezembro e será comunicada ao mercado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 13 minutos

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro

Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC
Economia Há 29 minutos

China suspende proibição de compra de carne de frango do Brasil

Associação de produtores comemora retomada de venda do produto

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Isenção do IR reduz desigualdade e incentiva consumo, diz especialista

Matéria isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Petrobras anuncia lucro líquido de R$ 32,7 bi no terceiro trimestre

Resultado foi impulsionado por aumento do preço de óleo e gás
Economia Há 16 horas

Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço

Ásia e Europa compensaram queda de 37,9% nas vendas para EUA

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
22° Sensação
4.03 km/h Vento
84% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs
Economia Há 4 minutos

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
Energia Há 4 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina
Fazenda Há 4 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025
Esporte Local Há 9 minutos

Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,24%
Euro
R$ 6,20 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 568,776,94 -0,50%
Ibovespa
152,716,22 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias