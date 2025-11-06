Quinta, 06 de Novembro de 2025
Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro

Exportações superaram importações em US$ 6,964 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 18h44
Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro
© Diego Baravelli/MInfra

Impulsionada pela recuperação nos embarques de soja e pela alta internacional do preço do café, a balança comercial registrou o segundo melhor resultado para meses de outubro , divulgou nesta quinta-feira (6) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações superaram as importações em US$ 6,964 bilhões, alta de 70,2% em relação ao superávit de US$ 4,091 bilhões no mesmo mês de 2024.

Esse é o segundo maior superávit da balança comercial para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1989. Só perde para outubro de 2023, quando as exportações superaram as importações em US$ 9,181 bilhões.

O valor das exportações e das importações ficou o seguinte:

  • Exportações: US$ 31,975 bilhões, alta de 9,1% em relação a outubro do ano passado;
  • Importações: US$ 25,010 bilhões, queda de 0,8% na mesma comparação

O valor das exportações bateu recorde para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1989. As importações registraram o segundo melhor valor para o mês, só perdendo para 2024.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Acumulado

De janeiro a outubro, a balança comercial registra superávit de US$ 52,394 bilhões. O valor é 16,6% inferior ao registrado nos dez primeiros meses do ano passado e o quarto maior da série histórica para os dez primeiros meses do ano.

A composição ficou a seguinte:

  • Exportações: US$ 289,731 bilhões, alta de 1,9% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.
  • Importações: US$ 237,336 bilhões, alta de 7,1% na mesma comparação.

Setores

Na distribuição por setores da economia, as exportações em outubro cresceram da seguinte forma:

  • Agropecuária: +24%, com alta de 15,9% no volume e de 4,4% no preço médio
  • Indústria extrativa: +22%, com alta de 20,1% no volume e de 1,5% no preço médio
  • Indústria de transformação: +0,7%, com alta de 5,5% no volume e queda de 3,5% no preço médio

Produtos

Os principais produtos responsáveis pelo crescimento das exportações em outubro foram:

  • Agropecuária: soja (+42,7%), café não torrado (+16%) e milho moído (+7,2%)
  • Indústria extrativa: minério de ferro e seus concentrados (+29,5%), minérios de cobre e seus concentrados (+198,5%) e óleos brutos de petróleo (+9%)
  • Indústria de transformação: carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (+40,9%), outras máquinas e equipamentos especializados (+87,2%) e ouro, não monetário (+71,7%)

Projeções

Para este ano, o Mdic projeta superávit comercial: subiu de US$ 60,9 bilhões. As exportações devem encerrar o ano em US$ 344,9 bilhões; e as importações, em US$ 284 bilhões.

As projeções são revisadas a cada três meses. A estimativa anterior, divulgada em julho, ainda não considerava os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 74 bilhões. O recorde de superávit foi registrado em 2023, quando o resultado positivo ficou em US$ 98,9 bilhões.

As estimativas do Mdic estão mais pessimistas que a das instituições financeiras. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado, a balança comercial encerrará o ano com superávit de US$ 61,99 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
