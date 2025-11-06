Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro

Impulsionada pela recuperação nos embarques de soja e pela alta internacional do preço do café, a balança comercial registrou o segundo melhor resultado para meses de outubro , divulgou nesta quinta-feira (6) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações superaram as importações em US$ 6,964 bilhões, alta de 70,2% em relação ao superávit de US$ 4,091 bilhões no mesmo mês de 2024.
Esse é o segundo maior superávit da balança comercial para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1989. Só perde para outubro de 2023, quando as exportações superaram as importações em US$ 9,181 bilhões.
O valor das exportações e das importações ficou o seguinte:
O valor das exportações bateu recorde para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1989. As importações registraram o segundo melhor valor para o mês, só perdendo para 2024.
De janeiro a outubro, a balança comercial registra superávit de US$ 52,394 bilhões. O valor é 16,6% inferior ao registrado nos dez primeiros meses do ano passado e o quarto maior da série histórica para os dez primeiros meses do ano.
A composição ficou a seguinte:
Na distribuição por setores da economia, as exportações em outubro cresceram da seguinte forma:
Os principais produtos responsáveis pelo crescimento das exportações em outubro foram:
Para este ano, o Mdic projeta superávit comercial: subiu de US$ 60,9 bilhões. As exportações devem encerrar o ano em US$ 344,9 bilhões; e as importações, em US$ 284 bilhões.
As projeções são revisadas a cada três meses. A estimativa anterior, divulgada em julho, ainda não considerava os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 74 bilhões. O recorde de superávit foi registrado em 2023, quando o resultado positivo ficou em US$ 98,9 bilhões.
As estimativas do Mdic estão mais pessimistas que a das instituições financeiras. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado, a balança comercial encerrará o ano com superávit de US$ 61,99 bilhões.