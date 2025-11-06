Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR

Quem ganha até R$ 7.350 por mês vai se beneficiar com a medida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 18h44
Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O plenário do Senado aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (5), o Projeto de Lei 1.087/2025 , que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), contemplando quem ganha até R$ 5 mil. Encaminhado pelo governo federal em março ao Congresso, o texto foi aprovado em outubro pela Câmara e, após a votação pelo Senado, poderá ser sancionado.

A sanção deve ocorrer nos próximos dias para que a isenção possa valer já em 2026. A principal mudança é que o projeto isenta quem ganha até R$ 5 mil mensais e aumenta a taxação dos mais ricos.

O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira abaixo as principais mudanças a partir da aprovação do projeto:

Quem vai deixar de pagar o Imposto de Renda?

Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até R$ 3.076 (dois salários mínimos). A nova legislação isentará, a partir de janeiro do ano que vem, o imposto de renda sobre rendimentos mensais de até R$ 5 mil para pessoas físicas.

Quais faixas de renda vão passar a pagar menos imposto?

Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, haverá uma redução parcial dos valores a serem pagos – quanto menos ganhar, maior a redução.

Os contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 não serão contemplados pela medida.

Quem vai pagar mais imposto?

Para compensar a perda de arrecadação com a isenção, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano, o equivalente a R$ 50 mil por mês . O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%.

Contribuintes pessoas físicas de alta renda recolhem hoje, em média, uma alíquota efetiva de 2,5% de IR sobre seus rendimentos totais, incluindo distribuição de lucros e dividendos. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

A partir de quando vai valer a mudança?

A nova regra vai valer a partir do ano que vem, caso seja sancionada até dia 11 de novembro. O governo já sinalizou que irá sancionar a medida até esta data .

Dessa forma, a partir de janeiro de 2026, quem ganha até R$ 5 mil deixa de pagar ter o imposto descontado e, quem ganha até R$ 7.350, pagará menos .

Na prática, a isenção terá impacto na declaração do IRPF 2027, com o ano-base 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Diego Baravelli/MInfra
Economia Há 42 segundos

Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro

Exportações superaram importações em US$ 6,964 bilhões

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 26 minutos

Way Concessões vence leilão da Rota Sertaneja

“São R$ 10 bilhões de investimento” diz ministro dos Transportes

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 26 minutos

Governo federal encerra o ano com 13 leilões rodoviários

Expectativa é positiva, comemora secretário-executivo dos Transportes
Economia Há 1 hora

Alckmin diz esperar queda dos juros na próxima reunião do Copom

Comitê manteve nesta quarta-feira (5) Selic em 15% ao ano
Economia Há 2 horas

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024

Gastos decorrem de eventos associados a mudanças climáticas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
57% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova projeto que limita acumulação da aposentadoria de ex-congressista com mandato local
Economia Há 11 minutos

Way Concessões vence leilão da Rota Sertaneja
Economia Há 11 minutos

Governo federal encerra o ano com 13 leilões rodoviários
Esportes Há 26 minutos

Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil
Senado Federal Há 27 minutos

Senado presta homenagem à UFPB e a Hospital Universitário Lauro Wanderley

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 570,478,66 -2,91%
Ibovespa
153,543,45 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias