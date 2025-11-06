Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado presta homenagem à UFPB e a Hospital Universitário Lauro Wanderley

O Senado realizou nesta quinta-feira (6) sessão especial em comemoração dos 70 anos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e aos 45 anos do Hosp...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
06/11/2025 às 18h04
Senado presta homenagem à UFPB e a Hospital Universitário Lauro Wanderley
Sessão especial no Plenário prestou homenagem à Universidade Federal da Paraíba por seus 70 anos e ao Hospital Universitário Lauro Wanderley por seus 45 anos de existência - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado realizou nesta quinta-feira (6) sessão especial em comemoração dos 70 anos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e aos 45 anos do Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa.

Autor do requerimento da sessão, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) expressou orgulho pela universidade e disse que "a UFPB ilumina a população paraibana" a partir da produção de conhecimento e geração de oportunidades. Ele sublinhou que a UFPB é a segunda universidade brasileira em depósito de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

— A Paraíba é um estado diminuto em sua extensão, mas pródigo em vultos da ciência, letras, políticas e outros domínios, que se devem em larga medida à própria existência da universidade. [...] A maioria dos paraibanos tem uma experiência edificante junto à instituição. É raro encontrar uma família que não tenha sido beneficiada direta ou indiretamente pela UFPB — afirmou.

Veneziano Vital do Rêgo disse que a UFPB desempenha papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, tendo nascido da fusão de 11 escolas de ensino superior. De acordo com o senador, a instituição, que conta com quatro campi, é marcada por busca de excelência em mais de 130 cursos da graduação, 39 mil estudantes, sendo que 85% dos cursos com conceito 4 e 5 na avaliação do Ministério da Educação.

Em relação ao Hospital Universitário Lauro Wanderley, o senador destacou que a instituição é um órgão complementar da UFPB, que se consolidou nos campos da saúde pública e pesquisa cientifica. Sua importância alcança toda a rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), servindo a quatro milhões de paraibanos e regiões vizinhas, afirmou. O hospital oferece serviço em 17 áreas de atendimento. Em 2024, foram realizadas mais de 180 mil consultas, 320 mil procedimentos e 3.500 cirurgias, com equipe de mais de 2.200 funcionários, ressaltou.

“Centro de estadistas”

Formado pela UFPB, o senador Efraim Filho (União-PB) disse que a instituição não é simplesmente uma escola, mas um verdadeiro "centro de formação de estadistas", que obtiveram na universidade a sua formação.

— A universidade traz o sentimento de um patrimônio do povo paraibano, porque tem a vocação, moldou a história da Paraíba. Ao mesmo tempo em que abraça a elite intelectual do estado, é uma casa aberta aos filhos do povo, mola propulsora do desenvolvimento da capacidade intelectual e profissional de cada um dos seus alunos — declarou.

Ao destacar que a UFPB vive hoje "desafios imensos", Efraim Filho defendeu mais recursos orçamentários para a instituição, que classificou como o maior patrimônio educacional da Paraíba.

“Sonho coletivo”

Após exibição de vídeo institucional da UFPB, a reitora Terezinha Domiciano Dantas Martins agradeceu pela realização da sessão especial. A professora afirmou que a instituição “nasceu do sonho coletivo de uma sociedade que ousou acreditar na forma transformadora do conhecimento, construído por mentes comprometidas pelo saber, conhecimento, futuro e conservação do seu legado”.

De acordo com a reitora, ao longo de sete décadas, "a UFPB vem semeando ideias, promovendo ciência e inovação, cultivando a arte e irradiando esperanças e ações concretas não apenas para a Paraíba, mas para o Brasil”.

Terezinha Martins disse ainda que a UFPB reúne três mil pessoas com deficiência e 4.500 alunos em situação de vulnerabilidade extrema, o que demanda mais recursos financeiros para garantir a permanência desses alunos na instituição.

Democracia e pluralidade

Representante do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Alexandre Medeiros de Figueiredo destacou que na UFPB "prevalece o saber, a pluralidade, a democracia, a inovação e a inclusão". O professor disse que "a universidade e o hospital fazem parte de um mesmo sonho", consolidado em momentos diferentes. O hospital demorou 12 anos para ser construído e, ao longo de 45 anos, tornou-se referência de excelência regional, especialmente para o estado da Paraíba, afirmou.

Desenvolvimento econômico

Diretor da Rede de Instituições Federais de Educação Superior do Ministério da Educação, Jucelino Pereira Silva disse que a UFPB desempenha um papel crucial para o desenvolvimento da região nordestina e para a formação acadêmica de pessoas em vulnerabilidade econômica.

Formação profissional

Representante do Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades, Maria Soraya Pereira Franco Adriano disse que a UFPB, através da educação profissional, está presente em mais de 71% dos municípios brasileiros. Segundo ela, a instituição representa uma trajetória de desenvolvimento, formação e oportunidades profissionais para milhares de pessoas.

O requerimento de realização da sessão foi assinado também pelos senadores Paulo Paim (PT-RS), Izalci Lucas (PL-DF), Beto Faro (PT-PA), Weverton (PDT-MA), Sergio Moro (União-PR), Humberto Costa (PT-PE), Lucas Barreto (PSD-AP), Confúcio Moura (MDB-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Chico Rodrigues (PSB-RR), Luis Carlos Heinze (PP-RS) e pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Crianças de uma escola municipal participaram do lançamento de livro que traduz o Estatuto da Pessoa com Deficiência para os quadrinhos credito=
Crianças de uma escola municipal participaram do lançamento de livro que traduz o Estatuto da Pessoa com Deficiência para os quadrinhos credito=
Detalhe do livro Estatuto da Pessoa com Deficiência em Miúdos credito=
Detalhe do livro Estatuto da Pessoa com Deficiência em Miúdos credito=
Autor do requerimento de homenagem, Veneziano Vital do Rêgo presidiu a sessão especial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Autor do requerimento de homenagem, Veneziano Vital do Rêgo presidiu a sessão especial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Efraim Filho discursou na sessão, classificando a UFPB como um
Efraim Filho discursou na sessão, classificando a UFPB como um "centro de formação de estadistas" - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Reitora da UFPB, Terezinha Domiciano Dantas Martins disse que a instituição é resultado de
Reitora da UFPB, Terezinha Domiciano Dantas Martins disse que a instituição é resultado de "sonho coletivo" - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Alexandre Medeiros de Figueiredo disse que a instituição é referência regional - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Alexandre Medeiros de Figueiredo disse que a instituição é referência regional - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Davi Alcolumbre participou da Cúpula de líderes ao lado do presidente do Supremo, Edson Fachin, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Ricardo Stuckert / PR
Senado Federal Há 5 minutos

Na Cúpula de Líderes da COP 30, Davi aponta importância estratégica da Amazônia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da abertura da Cúpula de Líderes da COP 30 nesta quinta-feira (6), em Belém. Ele apontou a impo...

 Estande do Senado na Feira do Livro de Porto Alegre segue aberto até 16 de novembro credito=
Senado Federal Há 46 minutos

Senado promove lançamentos durante a Feira do Livro de Porto Alegre

A primeira semana da participação da Livraria do Senado na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre foi marcada pela interação com o público. Nos primeir...
Senado Federal Há 1 hora

Cota para conteúdo nacional em streaming segue para o Senado

Aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (5), segue para exame dos senadores o Projeto de Lei (PL) 8.889/2017 , que estabelece cota de 10...

 Plenário da Câmara na sessão que aprovou o projeto de autoria do Tribunal Superior do Trabalho - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 3 horas

Transformação de cargos do TRT de Cuiabá será analisada pelo Senado

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (5) projeto de lei que transforma cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho...

 O vice-presidente da comissão, senador Efraim Filho, com o professor Eroulths Cortiano Júnior na audiência - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Código Civil: regras contratuais devem garantir equilíbrio, destacam juristas

A atualização das normas sobre obrigações e contratos no Código Civil deve priorizar a segurança jurídica e o equilíbrio entre as partes. Esse foi ...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
57% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Política Há 1 minuto

Problemas com descontos eram recorrente, diz ministro de Bolsonaro
Senado Federal Há 1 minuto

Na Cúpula de Líderes da COP 30, Davi aponta importância estratégica da Amazônia
Economia Há 1 minuto

Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro
Economia Há 1 minuto

Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
Saúde Há 1 minuto

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 572,023,84 -2,65%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias