Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alckmin diz esperar queda dos juros na próxima reunião do Copom

Comitê manteve nesta quarta-feira (5) Selic em 15% ao ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 17h23

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (6) que o governo espera uma redução da taxa de juros na próxima reunião do Copom.

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve nesta quarta-feira (5) a Taxa Selic, juros básicos da economia, em 15% ao ano .

“A taxa de juros está muito elevada. Esperamos que na próxima reunião do Copom ela já comece a curva de redução, ela retrai a atividade econômica, especialmente bens duráveis de custo mais alto, mas acho que será transitório. Estamos tendo grandes investimentos no Brasil”, disse, ao participar de evento em Minas Gerais.

Alckmin citou que o país tem uma safra agrícola recorde, com percentual 17% acima, queda do dólar e da inflação, como importantes indicadores econômicos.

A próxima reunião do Copom será nos dias 9 e 10 de dezembro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Selic

Em nota, o Banco Central informou que o ambiente externo se mantém incerto por causa da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais, o que levou à manutenção da taxa de juros.

No Brasil, destacou o comunicado, a inflação continua acima da meta, apesar da desaceleração da atividade econômica, o que indica que os juros continuarão alto por bastante tempo.

Foi a terceira reunião seguida em que o Copom manteve os juros básicos. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Diego Baravelli/MInfra
Economia Há 6 minutos

Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro

Exportações superaram importações em US$ 6,964 bilhões

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 6 minutos

Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR

Quem ganha até R$ 7.350 por mês vai se beneficiar com a medida

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 31 minutos

Way Concessões vence leilão da Rota Sertaneja

“São R$ 10 bilhões de investimento” diz ministro dos Transportes

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 31 minutos

Governo federal encerra o ano com 13 leilões rodoviários

Expectativa é positiva, comemora secretário-executivo dos Transportes
Economia Há 2 horas

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024

Gastos decorrem de eventos associados a mudanças climáticas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
57% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Política Há 1 minuto

Problemas com descontos eram recorrente, diz ministro de Bolsonaro
Senado Federal Há 1 minuto

Na Cúpula de Líderes da COP 30, Davi aponta importância estratégica da Amazônia
Economia Há 1 minuto

Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro
Economia Há 1 minuto

Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
Saúde Há 1 minuto

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 572,023,84 -2,65%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias