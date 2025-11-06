Quinta, 06 de Novembro de 2025
Congresso Nacional aprovou 35 leis ambientais na atual legislatura

Medidas tratam de mudanças climáticas, recursos naturais e desastres ambientais, com destaque para resposta às enchentes no RS

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/11/2025 às 15h54
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Enquanto o país se preparava para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), o Congresso Nacional aprovou, na atual legislatura, iniciada em 2023, 35 leis com impacto no meio ambiente, no desenvolvimento sustentável e na gestão de recursos naturais.

Os desastres climáticos também motivaram parte das medidas aprovadas, especialmente após as enchentes no Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024.

Veja a seguir a lista completa das leis ambientais aprovadas pelo Congresso Nacional nesta legislatura, em ordem de vigência:

  • Princípios e diretrizes para a proteção e uso sustentável do Pantanal ( Lei 15.228/25 )
  • Prioridade de compra e distribuição de alimentos de agricultores familiares pelo governo em cidades com estado de calamidade pública reconhecido ( Lei 15.227/25 )
  • Novo licenciamento ambiental, com regras para dar rapidez no licenciamento de grandes atividades e empreendimentos considerados estratégicos para o governo ( Lei 15.190/25 )
  • Política nacional de visitação a parques ambientais, com criação de fundo privado para financiar a infraestrutura ( Lei 15.180/25 )
  • Medidas excepcionais para concessão de colaboração financeira para apoio a ações de prevenção e combate à ocorrência de queimadas irregulares e de incêndios florestais (Lei 15.143/25)
  • Uso de verba federal para drenagem em município afetado por enchente ( Lei 15.112/25 )
  • Destinação de recursos de antigos fundos regionais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) na Amazônia. ( Lei 15.102/25 )
  • Alteração nos limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí (SC), com o objetivo de permitir a construção de barragem de contenção de cheias ( Lei 15.090/25 )
  • Política de manejo sustentável do pequi e de outros frutos do Cerrado ( Lei 15.089/25 )
  • Proibição de importação de resíduos sólidos no Brasil ( Lei 15.088/25 )
  • Remuneração de produtor de cana-de-açúcar destinada ao biocombustível por créditos de descarbonização ( Lei 15.082/24 )
  • Facilitação da importação de veículos e autopeças beneficiadas pelo programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) para descarbonização da frota automotiva ( Lei 15.071/24 )
  • Regras para produção e comércio de bioinsumos utilizados em substituição de defensivos e outros químicos ( Lei 15.070/24 )
  • Alteração de limites de reservas extrativistas em Rondônia ( Lei 15.039/24 )
  • Lei do Combustível do Futuro, que aumenta mistura de etanol e biodiesel à gasolina e ao diesel ( Lei 14.993/24 )
  • Programa de incentivo fiscal para produção nacional de hidrogênio ( Lei 14.990/24 )
  • Política de incentivo à produção de coco, com apoio ao cultivo orgânico e com diversificação ( Lei 14.975/24 )
  • Incentivos à indústria do hidrogênio com baixa emissão de carbono ( Lei 14.948/24 )
  • Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, com diretrizes para uso do fogo em áreas rurais ( Lei 14.944/24 )
  • Medidas emergenciais aos setores de turismo e cultura no Rio Grande do Sul (Lei 14.917/24)
  • Diretrizes para elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas ( Lei 14.904/24 )
  • Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) com incentivos financeiros e redução do IPI para estimular pesquisa de tecnologia para produção de veículos com menor emissão de gases do efeito estufa ( Lei 14.902/24 )
  • Criação de selos de produção sustentável do cacau ( Lei 14.877/24 )
  • Exclusão da silvicultura da lista de atividades poluidoras ( Lei 14.876/24 )
  • Suspensão de pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por três anos, com aplicação do dinheiro em ações de enfrentamento da calamidade pública provocada pelas chuvas ( Lei Complementar 206/24 )
  • Política Naiconal de Qualidade do Ar, com divulgação de indicador sobre impacto de poluentes sobre a saúde ( Lei 14.850/24 )
  • Manutenção de indenizados por desastres com barragens como beneficiários do programa Bolsa Família ( Lei 14.809/24 )
  • Alteração de regras para controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos ( Lei 14.785/23 )
  • Política para populações atingidas por barragens, com regras para reparar danos a comunidades afetadas pelo licenciamento de obras e pelo vazamento ou rompimento de barragens ( Lei 14.755/23 )
  • Prorrogação de benefícios fiscais a empresas da Amazônia ( Lei 14.753/23 )
  • Ampliação de instrumentos de prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas ( Lei 14.750/23 )
  • Destinação de metade da arrecadação com multas ambientais ao Fundo Nacional do Meio Ambiente ( Lei 14.691/23 )
  • Ampliação de prazo para regularização ambiental de propriedades rurais ( Lei 14.595/23 )
  • Autorização de comércio de crédito de carbono e acesso à biodiversidade em florestas públicas ( Lei 14.590/23 )
  • Reaproveitamento de águas usadas e de chuva em novas edificações ( Lei 14.546/23 )

