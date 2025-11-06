Quinta, 06 de Novembro de 2025
IBGE confirma crescimento de 3,2% da economia em 2023

Atualização de dados é procedimento padrão do instituto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 14h38

Dados revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam que a economia brasileira cresceu 3,2% em 2023. Dessa forma, o Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país) chegou a R$ 10,9 trilhões.

A constatação faz parte do Sistema de Contas Nacionais, divulgado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6), pelo IBGE. O procedimento de revisão é um padrão do instituto, que incorpora novos dados de pesquisas setoriais do IBGE, podendo haver alteração no resultado ou não.

Quando o desempenho do PIB de 2023 foi divulgado inicialmente, em março de 2024, o resultado apontou crescimento de 2,9%. Em dezembro de 2024, o valor foi revisado para 3,2%. Agora, de forma definitiva, o dado foi confirmado.

Os números do IBGE mostram que o PIB per capita de 2023 foi equivalente a R$ 51.693,92. Para 2023, o IBGE mostra os seguintes desempenhos:

Serviços: +2,8%

Indústria: + 1,7%

Agropecuária: + 16,3%

O consumo das famílias, que representa 62,9% do PIB, cresceu 3,2%.

Dados recentes

O Brasil já conhece o desempenho da economia em 2024 , que ficou em 3,4% - a maior expansão desde 2021 (4,8%), marcando quatro anos seguidos de crescimento. Esse dado passará também por revisão padrão do IBGE, podendo ser alterado ou não.

Em relação a 2025, o país conhece os dados oficiais até o segundo trimestre. No acumulado de quatro trimestres, a economia mostrou alta de 3,2%. O resultado do ano cheio será conhecido apenas em março de 2026 .

Expectativa para 2025

A edição mais recente do Panorama Macroeconômico , elaborado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, aponta para expansão de 2,3% do PIB em 2025.

O relatório Focus, pesquisa semanal do Banco Central (BC) com instituições financeiras, edição da última segunda-feira (3), estima alta de 2,16% .

O que é o PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em uma localidade em determinado período. Com o dado, é possível traçar o comportamento da economia do país, estado ou cidade, assim como fazer comparações internacionais.

O PIB é calculado com o auxílio de diversas pesquisas setoriais como comércio, serviços e indústria.

Durante o cálculo, há cuidados para não haver dupla contagem. Um exemplo: se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, seu PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo estão embutidos no valor do pão.

Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos cobrados.

O PIB ajuda a compreender a realidade de um país, mas não expressa fatores como distribuição de renda e condição de vida. É possível, por exemplo, um país ter PIB alto e padrão de vida relativamente baixo, assim como pode haver nação com PIB baixo e altíssima qualidade de vida .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
