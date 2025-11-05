Quarta, 05 de Novembro de 2025
Sessão solene do Congresso celebra Círio e devoção a Nossa Senhora de Nazaré

O Congresso Nacional homenageou em sessão solene, na manhã desta quarta-feira (5), Nossa Senhora e o Círio de Nazaré, considerada a maior manifesta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 19h38
Sessão solene do Congresso celebra Círio e devoção a Nossa Senhora de Nazaré
Imagem chega ao Plenário levada por Liana Andrade e Geise Honaiser, representando o Senado e a Câmara - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Congresso Nacional homenageou em sessão solene, na manhã desta quarta-feira (5), Nossa Senhora e o Círio de Nazaré, considerada a maior manifestação católica do Brasil. Realizado anualmente em Belém (PA), o Círio reúne cerca de 2,5 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro, em um conjunto de 14 procissões.

A sessão solene desta quarta, no Plenário do Senado, teve como um dos destaques a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que chegou ao local levada por Liana Andrade, esposa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e por Geise Honaiser, esposa do deputado federal Marcio Honaiser (PDT-MA). A imagem foi trazida a Brasília na terça-feira (4) para uma programação que inclui procissões e missas na Catedral e em outras paróquias da capital.

Representando a Frente Parlamentar Católica do Congresso, o senador Izalci Lucas (PL-DF) lembrou a origem da devoção, a partir do encontro da imagem de Nossa Senhora por um morador da região, e disse que hoje a manifestação pertence não apenas a Belém, mas a todo o Brasil. O parlamentar também destacou o reconhecimento do Círio pela Unesco, desde 2013, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

— O Círio é um espelho da alma brasileira, é a nossa capacidade de crer, de celebrar, de resistir com alegria — afirmou.

O reitor do Santuário Mariano da Basílica de Nazaré, padre Francisco Assis Felintro de Oliveira, falou sobre a emoção do evento. Ele explicou o tema do Círio deste ano, "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação", e a simbologia do manto da imagem peregrina.

— Tem uma imagem que eu nunca esqueço: a ocasião em que eu vi uma criança, uma menina de dois anos, enxugando as lágrimas do pai. [...] É muito comum no Círio de Nazaré nós vermos as pessoas agradecendo pela dádiva de recuperar a saúde — relatou.

O padre disse que a festa é uma expressão de solidariedade cristã e elogiou o trabalho dos 35 casais que a organizam, dos 2,7 mil membros da Guarda de Nazaré e dos demais voluntários.

Devoção da Amazônia

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) destacou que a devoção, embora nascida no Pará, se tornou um símbolo de toda a Amazônia, incluindo a capital de seu estado, Macapá.

— Embora o padroeiro do Amapá e de Macapá seja São José, a adoração por Nossa Senhora foi tão grande e tão emanada da vontade popular naquele ano de 1934 que o primeiro Círio aconteceu num 5 de novembro como este — contou.

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) também ressaltou o reconhecimento do Círio pelo Iphan e pela Unesco, definindo a data como "um dia especial".

— É ela que nos abençoa, é ela que dá uma demonstração para toda a humanidade do seu amor [...]. Independentemente das religiões, independentemente das crenças, essa Senhora de Nazaré consegue, de uma forma silenciosa, abraçar todos os seres humanos, mostrando a grandeza da Mãe de Jesus — declarou.

Também presente, o padre Rafael Santos, reitor do Santuário Nossa Senhora da Saúde, de Brasília, classificou o Círio como uma experiência essencial da fé.

— É preciso muitas vezes deixar que as nossas forças se esvaiam para que Deus possa ser a nossa força. Maria é esse sinal de Deus em Nazaré, em Fátima, em Aparecida — disse.

Diretor Benemérito da Festa de Nazaré, Flávio Américo destacou o tema do Círio do próximo ano, divulgado pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Akamine: "Maria, missionária que nos dá Jesus".

A solenidade atendeu ao Requerimento (REQ) 11/2025 , de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC) e do deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), que presidiu os trabalhos. Vários outros senadores e deputados participaram da sessão.

Lurya Rocha, sob supervisão de Augusto Castro

Imagem peregrina chegou a Brasília na terça para programação na Catedral e em outras paróquias da capital - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Imagem peregrina chegou a Brasília na terça para programação na Catedral e em outras paróquias da capital - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senador Esperidião Amin (C) foi um dos autores do requerimento para a sessão solene - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senador Esperidião Amin (C) foi um dos autores do requerimento para a sessão solene - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Padre Rafael Santos, de Brasília, segura a imagem peregrina no Plenário do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Padre Rafael Santos, de Brasília, segura a imagem peregrina no Plenário do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senador Izalci Lucas falou durante a sessão representando a Frente Parlamentar Católica do Congresso - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senador Izalci Lucas falou durante a sessão representando a Frente Parlamentar Católica do Congresso - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
