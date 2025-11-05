Quarta, 05 de Novembro de 2025
A Axi estará presente na Jeddah Fintech Week 2025

A corretora apresentará seu programa inovador de alocação de capital, Axi Select, oportunidades de parceria com IB e Afiliados, e muito mais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/11/2025 às 18h04

SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, líder financeira em trading on-line de CFDs e FX, anunciou sua participação na Jeddah Fintech Week deste ano, que acontecerá nos dias 16 e 17 de novembro no Hilton Jeddah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Os participantes terão a oportunidade de explorar a negociação por meio da plataforma de trading Axi, como podem expandir seus negócios de IB e Afiliados, obtendo ofertas exclusivas disponíveis apenas durante o evento, descobrir como podem se tornar traders financiados por meio do principal programa de alocação de capital da corretora — Axi Select —, acessar financiamento de capital de até US$ 1 milhão e muito mais. “Os traders estão convidados a visitar nossa equipe no estande n.º A6 e a aproveitar sua vantagem de negociação com a Axi”, comentou Hannah Hill, chefe de marca e patrocínio da Axi. Ela ainda acrescenta: “Comprometidos em fornecer aos nossos traders e parceiros as ferramentas e oportunidades para acelerar seu potencial, estamostrazendo oportunidades exclusivas para a exposição deste ano que você não pode perder.

Os fãs de futebol também podem visitar o estande da Axi para conhecer de perto a parceria de longa data da corretora com o Manchester City, oito vezes campeão da Premier League. Lembranças exclusivas do Manchester City e mascotes do clube estarão no local para fotos, e os participantes terão a chance de ganhar prêmios incríveis da corretora.

Em outubro, a Axi participou da Forex Expo Dubai 2025 e foi homenageada com o prêmio de ‘Melhor Experiência de Trading’*. Além desse reconhecimento, a corretora também recebeu diversos prêmios do setor*, como “Corretora Mais Confiável”, “Corretora do Ano” e “Empresa de Negociação Proprietária Mais Inovadora” da Finance Feeds e “Melhor Corretora MENA” do Global Forex Awards, destacando o espírito inovador da corretora e sua visão para o futuro do setor de trading.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, envie um e-mail para: [email protected]

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da Axi. Os CFDs apresentam elevado risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviço.

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.


