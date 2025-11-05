Paim destaca aprovação na CAE de IR zero para quem ganha até R$ 5 mil

O senador Paulo Paim (PT-RS) celebrou em Plenário nesta quarta-feira (5) a aprovação, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Projeto de Lei (PL) 1.087/2025 , que isenta de Imposto de Renda trabalhadores com rendimento mensal de até R$ 5 mil. Segundo o parlamentar, a proposta, de autoria do governo federal e relatada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), representa um avanço na justiça social e tributária no país.

— Esse projeto é fundamental para o Brasil. É uma promessa feita pelo presidente Lula ainda em 2022. É um compromisso com a classe trabalhadora, com as famílias que acordam cedo e produzem a riqueza do país, mas que até hoje têm poucos retornos do que pagam em tributos — afirmou Paim.

Além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, o projeto prevê desconto escalonado para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. O senador destacou que a medida beneficiará cerca de 25 milhões de brasileiros, sendo 1,2 milhão apenas no Rio Grande do Sul. O texto também propõe a tributação de lucros e dividendos acima de R$ 50 mil e cria um imposto mínimo para rendas superiores a R$ 600 mil por ano. A proposta deve ser votada em Plenário ainda na sessão desta quarta-feira (5).

Paim ressaltou ainda os impactos econômicos da proposta, ao lado da política de valorização do salário mínimo. Para o senador, o aumento do poder de compra estimula o consumo, movimenta o comércio e contribui para a geração de empregos. Ele finalizou seu pronunciamento destacando a importância de políticas que promovam a dignidade e o desenvolvimento sustentável.