Cleitinho critica gasto com COP e rejeita indenização a famílias de mortos pela polícia

Em discurso no Plenário do Senado nesta quarta-feira (5), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou os gastos públicos com a Conferência do Clima da ONU, a COP 30, que começa em Belém (PA) na próxima semana. O parlamentar também condenou a possibilidade de pagamento de indenizações a familiares de pessoas mortas em operações policiais no Rio de Janeiro. Para Cleitinho, os recursos públicos deveriam ser usados em demandas sociais urgentes, como o saneamento básico, e não neste tipo de ação.

— Estão gastando quase R$ 6 bilhões com essa COP 30. Sabe quantos milhões de brasileiros não têm saneamento básico? São 49 milhões. E sabe qual é o investimento em saneamento hoje? R$ 300 milhões. Por isso é que eu não vou me calar aqui. Cabe a nós fiscalizar esses R$ 6 bilhões, fiscalizar centavo por centavo. E é isso que nós temos que fazer aqui: encaminhar tudo para o TCU [Tribunal de Contas da União] — declarou.

O senador também rebateu a suposta intenção do Ministério dos Direitos Humanos de indenizar famílias de mortos em confrontos com a polícia. Segundo ele, os mais decem mortos na operação eram bandidos, e não vítimas da sociedade. Se o governo for indenizar alguma família, que seja as das vítimas da criminalidade, disse Cleitinho, que leu notícias de mortes em crimes por todo o Brasil.

— No Espírito Santo, traficantes ligados ao CV mataram uma menina de 6 anos após confundirem carro da família com veículo de rivais. Eu faço uma pergunta: a família dessa menina de 6 anos também será indenizada ou vão ser só as famílias dos traficantes, só dos vagabundos, só dos bandidos, dos criminosos? Ou [também] as vítimas, as verdadeiras vítimas aqui, que eu acabei de mostrar para vocês — cobrou.