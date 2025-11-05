Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cleitinho critica gasto com COP e rejeita indenização a famílias de mortos pela polícia

Em discurso no Plenário do Senado nesta quarta-feira (5), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou os gastos públicos com a Conferência do Cl...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 17h33

Em discurso no Plenário do Senado nesta quarta-feira (5), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou os gastos públicos com a Conferência do Clima da ONU, a COP 30, que começa em Belém (PA) na próxima semana. O parlamentar também condenou a possibilidade de pagamento de indenizações a familiares de pessoas mortas em operações policiais no Rio de Janeiro. Para Cleitinho, os recursos públicos deveriam ser usados em demandas sociais urgentes, como o saneamento básico, e não neste tipo de ação.

— Estão gastando quase R$ 6 bilhões com essa COP 30. Sabe quantos milhões de brasileiros não têm saneamento básico? São 49 milhões. E sabe qual é o investimento em saneamento hoje? R$ 300 milhões. Por isso é que eu não vou me calar aqui. Cabe a nós fiscalizar esses R$ 6 bilhões, fiscalizar centavo por centavo. E é isso que nós temos que fazer aqui: encaminhar tudo para o TCU [Tribunal de Contas da União] — declarou.

O senador também rebateu a suposta intenção do Ministério dos Direitos Humanos de indenizar famílias de mortos em confrontos com a polícia. Segundo ele, os mais decem mortos na operação eram bandidos, e não vítimas da sociedade. Se o governo for indenizar alguma família, que seja as das vítimas da criminalidade, disse Cleitinho, que leu notícias de mortes em crimes por todo o Brasil.

— No Espírito Santo, traficantes ligados ao CV mataram uma menina de 6 anos após confundirem carro da família com veículo de rivais. Eu faço uma pergunta: a família dessa menina de 6 anos também será indenizada ou vão ser só as famílias dos traficantes, só dos vagabundos, só dos bandidos, dos criminosos? Ou [também] as vítimas, as verdadeiras vítimas aqui, que eu acabei de mostrar para vocês — cobrou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A senadora Mara Gabilli participa remotamente da audiência pública, observada pelo médico otorrinolaringologista Marcio Nakanishi - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Debate na CDH pede conscientização sobre Síndrome do Nariz Vazio

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) promoveu nesta terça-feira (4) uma audiência pública para discutir o diagnóstico e o tratamento da Síndrome do...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 35 minutos

Rogerio Marinho critica fala de Lula sobre operação policial no Rio

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (4), o senador Rogerio Marinho (PL-RN) criticou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva s...

 Flávio Arns pediu em Plenário votação de projeto dele para sustar decreto do governo, que ele considera
Senado Federal Há 55 minutos

Senadores vão se reunir com ministro da Educação para discutir decreto das Apaes

Deve ser decidido na semana que vem o destino do decreto do governo que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacion...

 Nova norma classifica condutor de ambulância como trabalhador da área da saúde e regula requisitos da categoria - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 55 minutos

Lei regulamenta atividade de condutor de ambulância

Está publicada noDiário Oficial da Uniãode terça-feira (4) a Lei 15.250 , que classifica condutores de ambulância como trabalhadores da área da saú...

 - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 1 hora

CMO aprova reajustes salariais para policiais do DF

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira (5) um projeto de lei que altera o Orçamento de 2025 para elevar o total de recursos...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
24° Sensação
3.4 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão analisará sugestões para combater interdição abusiva de pessoas idosas
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova assistência técnica gratuita para moradias em áreas de habitação social
Economia Há 4 minutos

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida
Justiça Há 4 minutos

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
Turismo Há 19 minutos

Santa Catarina estreia em feira de negócios turísticos em Gramado com mais de 100 coexpositores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,73%
Euro
R$ 6,16 -0,65%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,002,12 +3,62%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias