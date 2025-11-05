Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sugerido por cidadão, piso salarial de R$ 5 mil para nutricionistas vira projeto de lei

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou nesta quarta-feira (5) uma sugestão legislativa que fixa um piso salarial d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 17h18
Sugerido por cidadão, piso salarial de R$ 5 mil para nutricionistas vira projeto de lei
O senador Fabiano Contarato apresentou relatório favorável à transformação da sugestão recebida pelo programa e-Cidadania em projeto de lei - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou nesta quarta-feira (5) uma sugestão legislativa que fixa um piso salarial de R$ 5 mil e uma jornada semanal de 30 horas para a categoria profissional dos nutricionistas. Enviada ao Senado por um cidadão por meio do Portal e-Cidadania , a sugestão recebeu parecer favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e agora será convertido em projeto de lei, passado a tramitar na Casa.

A SUG 12/2023 teve origem em ideia legislativa apresentada por Gabriel Alves Vicente do Carmo, de Minas Gerais. A ideia contou com o apoio de mais de 20 mil cidadãos no Portal e-Cidadania, o que permitiu sua transformação em sugestão legislativa, conforme determina o programa de legislação participativa do Senado. Agora elevada a projeto de autoria da CDH, a matéria vai tramitar pelas comissões temáticas competentes, com a designação de relator para proferir parecer.

A proposta altera a Lei 8.234, de 1991 , que regulamenta a profissão de nutricionista, para incluir os artigos que tratam da jornada de trabalho e do piso salarial.

Segundo o relator, a medida visa valorizar os profissionais da nutrição, cuja atuação é essencial aos serviços de saúde, conforme reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde, que os inclui entre as categorias de nível superior da área.

— Quando a gente investe na saúde, seja em nutricionistas, em psicólogos ou assistente social, a gente está investindo na população que mais precisa. Então fica aqui o meu agradecimento público a todos os nutricionistas que prestam um relevante serviço à população e na preservação daquilo que é o principal bem jurídico, que é a vida humana, a saúde pública como um direito de todos e dever do Estado — disse Contarato.

Em 8 de outubro, a CDH já havia aprovado um sugestão legislativa (SUG 8/2025) com o mesmo teor . A proposta foi transformada no PL 5060/2025, que aguarda despacho para análise pelas comissões do Senado.

Audiências públicas

A comissão aprovou ainda requerimentos para duas audiências públicas. Uma delas foi pedida pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), para debater os processos de desintrusão (retirar pessoas que ocupam ilegalmente terras indígenas com devolução da posse aos povos originários) e os conflitos fundiários relacionados à Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e a presidente da Funai, Joenia Wapichana, serão convidadas a participar. Inicialmente o senador havia apresentado requerimentos para convocação das gestoras, alegando ter tido dificuldade de tratar o assunto em reuniões nos órgãos públicos. No entanto, após pedido do senador Paulo Paim (PT-RS) e promessa de que elas atenderiam ao pedido de debate, as convocações foram transformadas em convite ( REQ 123/2025 - CDH e REQ 124/2025 - CDH ).

De acordo com Marcos Rogério, os recentes processos de desintrusão conduzidos pela Funai na região da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau têm provocado “graves impactos sociais, jurídicos e econômicos”. Conforme o senador, centenas de famílias de produtores rurais e posseiros, com titularidade formal, vêm sendo desalojadas sem reassentamento prévio, sem indenização pelas benfeitorias e sem apoio institucional.

Ele disse que a ação “aparentemente” descumpre normas estabelecidas pela própria Funai e por atos interministeriais firmados desde 1988 que tratam da demarcação da terra indígena naquela localidade.

— Quando se fala em retirar o intruso, quem é o intruso? O produtor rural? Não. O produtor rural foi assentado pelo Incra numa área com documentação, título definitivo, produtores. Então o que está acontecendo lá é uma grande injustiça — disse Marcos Rogério.

Os senadores aprovaram ainda requerimento do senador Paulo Paim para realização de audiência sobre o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, como forma de viabilizar políticas públicas ( REQ 122/2025 - CDH ).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A senadora Mara Gabilli participa remotamente da audiência pública, observada pelo médico otorrinolaringologista Marcio Nakanishi - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 22 minutos

Debate na CDH pede conscientização sobre Síndrome do Nariz Vazio

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) promoveu nesta terça-feira (4) uma audiência pública para discutir o diagnóstico e o tratamento da Síndrome do...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 37 minutos

Rogerio Marinho critica fala de Lula sobre operação policial no Rio

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (4), o senador Rogerio Marinho (PL-RN) criticou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva s...

 Flávio Arns pediu em Plenário votação de projeto dele para sustar decreto do governo, que ele considera
Senado Federal Há 56 minutos

Senadores vão se reunir com ministro da Educação para discutir decreto das Apaes

Deve ser decidido na semana que vem o destino do decreto do governo que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacion...

 Nova norma classifica condutor de ambulância como trabalhador da área da saúde e regula requisitos da categoria - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 56 minutos

Lei regulamenta atividade de condutor de ambulância

Está publicada noDiário Oficial da Uniãode terça-feira (4) a Lei 15.250 , que classifica condutores de ambulância como trabalhadores da área da saú...

 - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 1 hora

CMO aprova reajustes salariais para policiais do DF

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira (5) um projeto de lei que altera o Orçamento de 2025 para elevar o total de recursos...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
24° Sensação
3.4 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão analisará sugestões para combater interdição abusiva de pessoas idosas
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova assistência técnica gratuita para moradias em áreas de habitação social
Economia Há 4 minutos

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida
Justiça Há 4 minutos

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
Turismo Há 19 minutos

Santa Catarina estreia em feira de negócios turísticos em Gramado com mais de 100 coexpositores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,73%
Euro
R$ 6,16 -0,65%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,002,12 +3,62%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias