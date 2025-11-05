Plínio defende Fundação Boas Novas e critica COP 30 em Belém

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (5), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendeu a Fundação Boas Novas e os pastores Jonatas e Silas Câmara, citados na última reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no INSS, realizada na segunda-feira (3). O senador afirmou que conhece o trabalho da instituição e que as acusações apresentadas são infundadas.

— Estou aqui movido por um sentimento de justiça e amizade. Conheço a Fundação Boas Novas, o pastor Jonatas e o pastor Silas há muitos anos. Trata-se de uma entidade respeitada, ética e comprometida com o bem. Essas denúncias são frágeis e podem ser derrubadas com documentos. A fundação é motivo de orgulho para o nosso estado — afirmou. O pastor Silas Câmara é deputado federal pelo Republicanos do Amazonas.

Plínio ressaltou que a Fundação Boas Novas mantém rádio, televisão e faculdade em dezenas de municípios do Amazonas e cumpre papel relevante na difusão de valores e informação. Ele disse que a instituição enfrenta críticas injustas por causa de seu crescimento e influência na região.

— A fundação é uma gigante construída com trabalho e fé. Os contratos são legais e auditáveis. O sucesso dela desperta desconforto em quem não suporta ver o progresso dos outros, mas quem conhece o trabalho sabe de sua seriedade — declarou.

COP 30

Plínio criticou a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada entre 11 e 21 de novembro. O senador classificou o evento como “um fracasso” e afirmou que os países desenvolvidos impõem restrições que limitam o desenvolvimento econômico e o uso dos recursos naturais da Amazônia.

— Defender a COP, defender uma hipocrisia quando foram desmatados 14 km de floresta virgem para que os participantes da COP pudessem dirigir dos seus hotéis, dos seus barcos ao local do espetáculo, ao circo. E ninguém falou nada disso — concluiu.