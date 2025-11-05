Senadores farão visita técnica ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) será o destino da próxima diligência da Comissão de Esporte (CEsp). O colegiado aprovou, nesta quarta-feira (5), requerimento ( REQ 44/2025 - CEsp ) da senadora Leila Barros (PDT-DF) para que uma delegação de senadores conheça de perto a estrutura, os projetos e as práticas desenvolvidas pela entidade.

A visita ocorrerá em São Paulo, em data a ser confirmada. Segundo Leila, que preside a CEsp, o comitê é referência internacional na formação de atletas, pesquisa e promoção da inclusão por meio do esporte adaptado. O objetivo da diligência, diz ela, é aproximar o Legislativo das instituições que impulsionam o esporte nacional, especialmente aquelas voltadas à acessibilidade e ao desenvolvimento humano.

No requerimento, a parlamentar ressalta que o CPB cumpre papel estratégico na preparação dos atletas paralímpicos brasileiros e na disseminação de valores como cidadania e dignidade das pessoas com deficiência, e avisita é uma oportunidade de valorizar o trabalho dos atletas e técnicos da instituição.

A senadora argumenta ainda que, ao conhecerem de perto o centro de treinamento e os programas de educação e conscientização do comitê, os parlamentares poderão identificar boas práticas que subsidiem novas políticas públicas e ampliem o apoio legislativo ao esporte paralímpico.